A prévia da atualização 11.13 do TFT Contestação destaca o retrabalho de Nidalee, Kayle e Trundle

A Riot Games está mostrando a atualização 11.13 do Teamfight Tactics com pequenas e grandes mudanças, revelando enfraquecimentos para Yasuo e Ryze, junto com vários campeões reformulados.

Programado para ser lançada em 23 de junho, a atualização 11.13 do TFT contém vários fortalecimentos e enfraquecimentos principais. Apenas uma parte das mudanças foi revelada no Twitter pela Riot Games, com a equipe destacando apenas as “grandes” mudanças. Mudanças menores não serão reveladas até que as notas da atualização 11.13 sejam lançadas em 22 de junho, de acordo com a Riot.

While 11.13 pulls many small levers in the direction of perfection, it yanks on some large levers too. Expect reworks to Trundle, Nidalee, and Kayle, alongside the other bigger balance changes reflected in the image below. pic.twitter.com/5YmuVqGdmy — Teamfight Tactics (@TFT) June 19, 2021

Dividir os ajustes de equilíbrio da atualização 11.13 do TFT “esperançosamente [ajudará] a comunicar nossa intenção com as mudanças”, de acordo com o diretor de design do jogo, Stephen “ Mortdog ” Mortimer. Os ajustes que foram revelados na prévia da atualização 11.13 incluem fortalecimentos para Kled, Poppy, Kennen e Ashe, além de enfraquecimentos para Yasuo e Ryze.

Enquanto a maioria dos jogadores esperava os grandes enfraquecimentos, vários campeões retrabalhados poderiam ter um grande impacto no meta do Conjunto Cinco Contestação. Nidalee, Trundle e Kayle estão tendo suas habilidades retrabalhadas. O Gume do Infinito Sombrio também está sendo reformulado.

O que faltou nas “grandes” mudanças da atualização do TFT 11.13 foi um ajuste para as características Esquecido e Emissários da Luz, duas das características mais dominantes no meta. Mudanças em Karma também não foram mostradas na prévia da atualização, embora seja provável que suas estatísticas tenham sido ligeiramente ajustadas.

O lançamento da atualização 11.13 está agendada para 23 de junho, após a Copa Nightbringer de qualificação TFT norte-americana.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 18 de junho.