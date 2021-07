Summer Games Done Quick arrecadou US$ 1 milhão pelo sétimo ano consecutivo

A Summer Games Done Quick 2021 entregou o hype esta semana. E, pouco antes do final de seu quinto dia consecutivo de speedruns, o evento ultrapassou US $ 1 milhão arrecadado para a Médicos Sem Fronteiras.

Este foi o sétimo ano consecutivo para o SGDQ ultrapassar aquele total de $ 1 milhão, com o marco quebrado durante a corrida Pokémon Preto e Branco entre PulseEffects e Swiftalu. A corrida desceu para os cinco segundos finais após mais de três horas de intensa ação de ida e volta enquanto os dois corredores concluíam o jogo.

Como o evento atingiu a marca de US$ 1 milhão, os fãs desbloquearam o quarto jogo bônus na linha SGDQ, um Halo 2 any% por Monopoli. Isso deixa apenas mais dois jogos bônus no tabuleiro antes do final do evento em 11 de julho.

Proof that Master Chief can become anything.#SGDQ2021 pic.twitter.com/5kB9O951lS — Games Done Quick (@GamesDoneQuick) July 9, 2021

No final do dia cinco, que foi marcado pela recapitulação da quinta-feira, o SGDQ 2021 arrecadou um total de US$ 1.013.761.

Com apenas dois dias completos restantes no cronograma, a próxima meta ainda é superar os US $ 2,3 milhões arrecadados durante o evento do ano passado. Será difícil atingir esse número, mas com jogos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario 64 e Kingdom Hearts II Final Mix ainda por fazer, há muito tempo para a comunidade se intensificar.

Você ainda pode doar para o GDQ e apoiar os Médicos Sem Fronteiras assistindo ao vivo na Twitch ou visitando o site oficial do evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 09 de julho.