Que horas começa o Minecraft Championships (MCC) 17?

O principal espetáculo de Minecraft, o Minecraft Championships (MCC), está de volta. Embora a organizadora Noxcrew tente manter um calendário de eventos mensais, a data e o horário do evento dependem muito da disponibilidade dos participantes.

Como em eventos anteriores, os times do MCC 17 serão compostos por criadores de conteúdo da comunidade de Minecraft. Eles são distribuídos de forma aleatória em seus times, então é preciso se adaptar a novos times a cada evento para ter a chance de vencer. Os minijogos do evento buscam testar as habilidades de cada participante em Minecraft e sua capacidade de trabalhar bem em equipe.

O MCC 17 deve começar em 18 de setembro, às 16h BRT. Você vai poder acompanhar o evento através da transmissão oficial da Noxcrew. Se não puder assistir ao evento na hora, você também poderá seguir o MCC.live para acompanhar o placar.

A melhor forma de acompanhar o evento no início é assistir à transmissão principal, devido ao número de times participantes. Quando os times forem sendo eliminados, você poderá acompanhar as transmissões individuais de seus participantes favoritos, o que é uma ótima forma de sentir a expectativa do final do evento. Poder ver como as equipes se coordenam e como lidam com a pressão faz parte disso, fazendo de cada MCC um evento único.

Caso já esteja se perguntando quando será o próximo MCC, tudo indica que será em outubro. Mas a Noxcrew não perde uma oportunidade de aproveitar meses temáticos, então não podemos descartar a possibilidade de um MCC temático de Halloween.

Se quiser ver em que time seu criador de conteúdo favorito vai estar, fique de olho na conta oficial do MCC no Twitter. A organização do evento sempre anuncia os times quando o evento está próximo. Além de novidades sobre os times, você também pode conseguir algumas informações de eventos anteriores e futuros.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 13 de setembro.