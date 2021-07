Os fãs de Minecraft precisaram aguentar longos meses sem um MCC quando a Noxcrew decidiu fazer uma pausa, no final de 2020. Mas a equipe voltou com tudo, trazendo de volta os eventos seguidos e com qualidade ainda maior.

O último evento do MCC, Pride 2021, em homenagem ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, arrecadou R$1,5 milhão para instituições beneficentes e a principal transmissão foi realizada no YouTube, algo inédito para o evento. Embora não pareça que o YouTube Gaming vai patrocinar o MCC 15, isso não deve impedir que a Noxcrew entregue o melhor conteúdo possível para os fãs de Minecraft.

Como em eventos anteriores, vários produtores de conteúdo de Minecraft se juntarão em times formados através de sorteio para provar suas habilidades de Minecraft em vários minijogos.

Que horas começa o Minecraft Championship 15 (MCC)?

O MCC 15 está marcado para o dia 24 de julho. Geralmente, o evento começa em torno das 16h BRT. Isso pode depender, no entanto, da disponibilidade dos jogadores convidados, então é bom seguir a conta do MCC no Twitter para não perder nenhum dos detalhes do próximo MCC.

Antes de decidir o horário que funcionar para todos os competidores e organizadores, a Noxcrew provavelmente vai anunciar todos os jogadores da vez. Os times também serão anunciados quando o evento estiver mais próximo.

A Aqua Axolotls, formada por HBomb94, Smajor1995, Solidarity e Wisp no MCC 14, foi a equipe vencedora da edição. Embora os campeões de um evento MCC nem sempre apareçam no próximo, os novos convidados também estarão determinados a vencer da forma mais inspiradora possível, além de fazer seu melhor para entreter o público.

Já que o MCC 15 não será patrocinado pelo YouTube Gaming, você ainda poderá ver a transmissão principal através da Twitch. À medida que o evento avança, não se esqueça de também conferir as transmissões dos jogadores, garantindo assim a melhor experiência possível para o MCC, incluindo a chance de ouvir a comunicação dos times.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 05 de julho.