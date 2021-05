Games Done Quick traz de volta o evento de speedrunning feminino Flame Fatales

O Games Done Quick está trazendo de volta seus eventos de speedrunning de segundo semestre só para mulheres, organizados por sua comunidade Frame Fatales.

O Flame Fatales com tema de verão acontecerá de 15 a 21 de agosto e tem como objetivo mostrar algumas das habilidades da comunidade de mulheres que correm em alta velocidade.

O evento de uma semana é uma sequência direta do evento Fleet Fatales, que arrecadou mais de US $ 80.000 para o Fundo Malala sem fins lucrativos. Como um todo, o GDQ arrecadou mais de US $ 31 milhões para instituições de caridade em todo o mundo, incluindo Médicos sem Fronteiras, Direct Relief e muito mais desde 2010.

O GDQ abrirá as inscrições do speedrunner para Flame Fatales em 18 de maio e as aceitará até 25 de maio. Quando esse período terminar, a equipe do GDQ revisará e criará uma programação de jogos, corredoras e anfitriões, que será anunciada em 15 de julho.

As inscrições para vagas de voluntariado para o evento serão aceitas de 15 a 24 de julho. A programação de voluntários será compartilhada no dia 1º de agosto, antes do evento. Isso significa que Flame Fatales será realizado pouco mais de um mês após os Summer Games Done Quick 2021, que está definido para ser realizado de 4 a 11 de julho.

Você pode encontrar mais detalhes sobre Frame Fatales e o próximo evento Flame Fatales no site oficial da Games Done Quick.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 30 de abril.