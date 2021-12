Como baixar o TikTok LIVE Studio

O TikTok criou uma nova forma de transmitir em sua plataforma, um software de streaming novo e fácil de aprender chamado TikTok LIVE Studio.

Embora o TikTok seja muito conhecido como lar de vídeos virais da internet, também é possível fazer transmissões ao vivo na plataforma. Mesmo que não ocupe a mesma posição no mercado que plataformas como Twitch e YouTube, esse novo software é uma tentativa do TikTok de incentivar a transmissão de conteúdo ao vivo.

Baixar o TikTok LIVE Studio só leva alguns minutos e nem é preciso reiniciar o PC.

A primeira etapa do proceso é acessar o site TikTok.com/Studio/Download. Caso o link leve à página inicial do TikTok, é porque a ferramenta, que está em fase de testes, ainda não está disponível para você ou para a sua região.

Seguindo o link, você verá um grande botão vermelho no meio da tela, dizendo “Free download for Windows” (“Download gratuito para Windows”). Pelo que indica a página, parece que o software só está disponível para Windows e não pode ser baixado em dispositivos móveis nem no Apple OS.

Ao clicar no botão de download, você deve receber uma notificação quando o processo estiver concluído. Pode ser necessário responder a algumas mensagens de segurança do computador, para liberar o acesso do TikTok LIVE Studio, mas é só isso.

Quando o download for concluído, ele aparecerá no seu computador como um aplicativo chamado “TikTok LIVE Studio”. O logo é um quadrado vermelho com o logo do TikTok em branco bem no centro. Após algumas etapas de configuração, o aplicativo funcionará de forma parecida com outros softwares de transmissão que você já pode ter usado antes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 15 de dezembro.