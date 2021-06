Como assistir ao MCC Minecraft Championship Pride 2021?

Muita coisa aconteceu no cenário do Minecraft ao longo de 2020. O Minecraft Championship (MCC) se tornou o evento competitivo a ser assistido por todos os fãs ao redor do mundo, já que o torneio reúne os criadores de conteúdo favoritos de todos para uma chance de provar que são os melhores no Minecraft.

Depois de uma temporada explosiva, o organizador, Noxcrew, decidiu fazer uma pausa. Os desenvolvedores começaram a consertar erros durante seu tempo livre do evento e trabalharam em novos modos de jogo para eventos futuros. Agora que a MCC está de volta, os fãs do Minecraft, mais uma vez, têm um evento mensal pelo qual podem esperar.

O MCC Pride 2021 irá está ao vivo em 26 de junho, e a exibição do evento será um pouco diferente desta vez. Os jogadores costumavam ser capazes de sintonizar o evento através do canal da Twitch do Noxcrew e os participantes do evento também transmitiam seu ponto de vista, permitindo que os jogadores experimentassem o evento da perspectiva de uma equipe.

Esta iteração do MCC é patrocinada pelo YouTube Gaming, portanto, a transmissão do administrador estará ao vivo no YouTube. Se você quiser assistir ao evento no YouTube, pode conferir o canal da Noxcrew. Diferente dos eventos anteriores, o MCC também terá um hub para acompanhar o torneio.

No MCC.LIVE, os fãs do Minecraft podem verificar a classificação atual e o minijogo que está sendo jogado. Se você estiver em movimento ou assistindo ao evento durante uma multitarefa, o MCC.LIVE deve tornar o acompanhamento do evento relativamente mais fácil.

Alternativamente, você também pode assistir ao evento por meio dos streams dos participantes, se eles estiverem transmitindo o evento. Se você gostaria de ter a experiência do MCC completa, você pode considerar mudar para as streams dos jogadores, já que haverá muito menos jogadores para assistir e você será capaz de sentir as tensões no minijogo final.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 26 de junho.