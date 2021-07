Como assistir à Summer Games Done Quick 2021

A Summer Games Done Quick, maratona anual de speedrunning, começa no final deste semana. E, seguindo a tradição estabelecida desde 2013, o evento beneficente doará todo o dinheiro arrecadado para os Médicos Sem Fronteiras.

Como no ano passado, já durante a pandemia de COVID-19, o evento ainda será realizado em formato online, para garantir que todos os envolvidos no evento “continuem em segurança”.

Embora a Summer Games Done Quick seja estadunidense e o dia 4 de julho seja feriado de Independência no país, o evento acontecerá normalmente a partir deste domingo, com uma abertura de 30 minutos às 12:30 BRT.

O evento termina no domingo seguinte, 11 de julho, às 02:25 BRT.

A programação completa do evento está no site oficial da Games Done Quick.

Todas as speedruns do evento serão transmitidas ao vivo no canal GamesDoneQuick na Twitch, o oficial da organização.

Caso você perca algum jogo e pareça muito trabalho procurar pelas gravações das enormes transmissões da maratona na Twitch, a GDQ também vai disponibilizar conteúdo do evento em seu canal oficial no YouTube.

A Summer Games Done Quick é um dos dois eventos anuais de maratonas de speedrunning organizados pela GDQ. No ano passado, a edição da SGDQ foi a primeira a não bater seu próprio recorde de arrecadações, devido principalmente à pandemia de COVID-19.

Em 2019, o evento bateu seu recorde de arrecadações com US$3.039.596 (hoje equivalentes a mais de R$15 milhões). O evento de 2020 da SGDQ, após ser adiado e transformado em online, arrecadou US$2.345.785 (quase R$12 milhões).

Este ano será o segundo, nos 11 anos de história do evento, em que ele acontece online.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 01 de julho.