Como assistir à série de Spotlights da EA Play Live

O EA Play Live tem muito a oferecer para o mês de julho, com cinco transmissões como parte da série Spotlight. A partir de 8 de julho, a EA apresentará transmissões que destacam Apex Legends, jogos Indie, Madden e EA Sports.

Há quatro transmissões que serão transmitidas antes do show principal do EA Play Live, que acontecerá na quinta-feira, 22 de julho às 14h. A primeira parte da série de Spotlights começará às 14h na próxima quinta-feira. “The Future of First-Person Shooters” focará em Apex Legends e no recentemente anunciado Battlefield 2042, que foi revelado durante a E3.

Na terça-feira da semana seguinte, 13 de julho, a “EA <3s Independent Studios” se concentrará em jogos independentes e o papel que eles desempenham na indústria de videogames. O show terá um painel incluindo pessoas que ajudaram a fazer It Takes Two, Lost in Random e Knockout City. Madden 22 será apresentado às 20h em 19 de julho, e “More EA SPORTS!” será transmitido em 20 de julho.

A EA não anunciou oficialmente onde a série de Spotlights da EA Play Live seria transmitida, mas nos últimos dois anos, o programa foi transmitido ao vivo no canal oficial da EA da Twitch. Não há indicação de que pretendem mudar a transmissão.

Cronograma

8 de julho 14h – The Future of First-Person Shooters (O futuro dos atiradores de primeira pessoa)

13 de julho 14h – EA <3s Independent Studios (EA ama Estúdios Independentes)

19 de julho, 20h – Madden NFL 22 All-Access: Scouting

20 de julho 14h – More EA SPORTS!

22 de julho 14h – EA Play Live

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 01 de julho.