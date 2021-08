Como a localização do preço de inscrição afeta os streamers da Twitch?

Saiba o que os streamers podem fazer para se proteger da redução de preço do sub.

A localização dos preços de inscrições na Twitch pode ser uma ótima notícia para os espectadores, que passam a gastar menos com o sub, mas muitos streamers estão preocupados com a forma como isso afeta sua renda.

Com a implementação do novo sistema em várias regiões do grupo, como o Brasil e a Europa, produtores de conteúdo da plataforma vão precisar de muito mais inscritos para conseguir manter a mesma renda a longo prazo.

O que a Twitch espera com a localização dos preços de inscrições é que isso aumente o número de pessoas que apoiam os produtores de conteúdo, pois em muitas regiões o preço da inscrição era mais alto do que muita gente podia (ou queria) pagar.

No caso dos produtores de conteúdo cujo maior público seja dos EUA, a mudança não vai mudar muito. Mas, no caso de pessoas que produzam conteúdo para público predominantemente da América do Sul, África e Europa, o período de transição entre o modo antigo e o que a Twitch espera para o futuro pode inviabilizar seu sustento na plataforma.

Sabendo que isso aconteceria, a Twitch preparou alguns sistemas para tentar proteger os streamers, especialmente nos primeiros meses após a mudança de preço.

Ao testar as mudanças da Twitch, a plataforma reconheceu que tinha muito potencial para afetar negativamente os streamers logo após a redução de preço.

“Nos primeiros meses após a mudança de preços, os valores reduzidos de inscrição podem resultar em uma receita menor para os criadores, caso os espectadores demorem a se inscrever”, diz o artigo da Twitch.

Para tentar impedir que isso aconteça, a plataforma criou um sistema cujo objetivo é garantir que os streamers ainda ganhem o que ganhariam antes da mudança de preços. Na prática, alguns streamers ganhariam até uma maior porcentagem da renda das inscrições.

A qualificação inicial para receber esse apoio da Twitch é que os produtores de conteúdo tenham mais de 20% de sua receita da linha de base em países onde os preços seriam ajustados. O apoio vai durar um ano.

Captura de tela via Twitch

Após os três primeiros meses, o apoio da Twitch será reduzido dos 100% da linha de base, caindo 25% a cada três meses. Para continuar recebendo esse apoio, os streamers precisam manter um mínimo e um máximo de horas de transmissão, relativo também às horas transmitidas antes da implementação dessa localização de preços.

Para ver se você se encaixa nas qualificações, acesse a seção “Analytics do canal” na aba “Insights” no seu Painel de controle do criador da Twitch. As informações necessárias estarão em uma caixa chamada “Incentivo de ajuste de receita para criadores”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 11 de agosto.