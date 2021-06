Among Us revela grande diversidade de recursos futuros

A InnerSloth teve a chance de mostrar um roteiro para o Among Us durante o show de ao vivo do Summer Game Fest Kickoff, trazendo um monte de novos recursos para os jogadores ficarem ansiosos.

Algumas das próximas adições que foram reveladas incluem um novo modo de esconde-esconde, novas funções chamadas de xerife e cientista, bem como novas cores (coral, castanho, rosa, marrom, banana e cinza), visuais, cosméticos, conquistas e mais. E os fãs tiveram uma muito breve vislumbre do quinto mapa do jogo, mas a InnerSloth não mostrou muito a esse respeito. A InnerSloth também revelou o conceito de permitir 15 jogadores no mesmo jogo de Among Us para que mais jogadores possam desfrutar do título juntos.

A função de Sheriff tem uma boa chance de funcionar de maneira semelhante aos modos feitos por fãs, onde certos membros da tripulação têm permissão para matar impostores, mas correm o risco de se colocarem em perigo ou de matar outros membros da tripulação se estiverem errados.

Embora um modo de 15 jogadores tenha sido discutido pela InnerSloth no passado, esta é a primeira menção de um novo mapa após o mais recente, The Airship.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 10 de junho.