SI 2021 acontecerá em Paris em maio; restrições de viagem podem impedir a participação dos times brasileiros

A Ubisoft anunciou hoje que o Six Invitational 2021 acontecerá em Paris de 11 a 23 de maio.

As restrições de viagem entre a França e o Brasil, no entanto, estão ameaçando a participação dos times brasileiros classificados para o evento de Rainbow Six Siege. Novas restrições entraram em vigor em 13 de abril.

O Six Invitational 2021 já foi adiado uma vez, devido também a restrições de viagem.

Caso as restrições continuem, seis dos 20 times convidados não poderão participar. FaZe Clan, MIBR, FURIA, Ninjas In Pyjamas, Team oNe eSports e Team Liquid seriam impedidas de tentar levantar o martelo, troféu que o vencedor do SI recebe — uma réplica do machado icônico do próprio jogo.

Os times brasileiros e do restante da América Latina, particularmente, têm histórico de sucesso em R6. A equipe da Liquid carrega uma vitória na final da Pro League e a NiP ficou a apenas algumas rodadas do primeiro lugar no SI 2020.

O Six Invitational é o maior evento do circuito competitivo de Rainbow Six Siege. Todo ano, ele é o responsável por coroar um campeão mundial e funciona como celebração da comunidade. Normalmente o Invitational acontece em Montreal. Devido à pandemia de COVID-19, a edição deste ano foi transferida para Paris.

Rainbow Six já voltou a ter eventos presenciais. A temporada atual da NAL já está funcionando assim e até teve alguns torneios regionais na Esports Arena de Las Vegas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Hunter Cooke no Dot Esports no dia 20 de abril.