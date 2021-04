Revelados os grupos e a programação do Six Invitational 2021

Os grupos e as datas do Six Invitational 2021 foram revelados nesta semana pela Ubisoft.

A fase de grupos do campeonato começa em 11 de maio e termina em 16 de maio. Em cada grupo, todos os times se enfrentam ao longo de seis dias em um formato de partidas únicas.

📅 Here is the #SixInvitational Group Stage Schedule!



We'll see you on May 11th 🚀 pic.twitter.com/l0FOOiNxdy — Rainbow Six Esports (@R6esports) April 27, 2021

O Grupo A conta com BDS, Cloud9, Team Liquid, DarkZero, Team oNe, Team Empire, FaZe Clan, G2, CAG e FURIA. Já no Grupo B estão TSM, Giants Gaming, Virtus Pro, Oxygen, Ninjas in Pyjamas, Spacestation Gaming, MiBR, Parabellum e MKERS.

A Wildcard Gaming não vai poder participar do campeonato, o que fez com que o Grupo B acabasse com apenas nove times, enquanto o Grupo A terá 10.

Os oito melhores times de cada grupo avançam para a fase eliminatória, que começa em 19 de maio e vai até 23 de maio. O formato será de melhores-de-três em chaves de eliminação dupla, compostas pelos 16 times classificados.

A premiação total do evento será de 3 milhões de dólares, equivalentes a cerca de R$15 milhões, e será dividida entre todos os participantes. Os vencedores do campeonato levarão um terço desse valor, R$5 milhões, e uma réplica da marreta de Siege como um tipo de troféu.

Também foi revelada a programação da fase de grupos:

Programação da Transmissão A | Imagem via Ubisoft

Programação da Transmissão B | Imagem via Ubisoft

O Six Invitational acontecerá em Paris.

Artigo publicado originalmente em inglês por Hunter Cooke no Dot Esports no dia 27 de abril.