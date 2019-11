Revelado o nome da temporada 4 do ano 4 de Rainbow Six Siege

Está chegando a final japonesa e a nova temporada de Rainbow Six Siege finalmente tem um nome, o que parece garantir uma revelação completa no final de semana.

A Ubisoft lançou um pequeno teaser revelando que o nome da temporada 4 do ano 4 será Operation Shifting Tides. Porém, além do nome, os jogadores ainda não sabem muito. O logo parece estar em algum tipo de heliponto ou em cima de um prédio e isso é interessante. Mas é um teaser estranho, já que não mostra um mapa e não parece mostrar nenhuma referência real aos operadores da Quênia e da Índia.

Os vazamentos da semana passada mostraram um pouco das habilidades dos novos operadores, mas nenhum deles parecia ter muito a ver com o tema de água. Isso levou alguns fãs a acreditarem que o tema “Shifting Tides” fala do jogo como um todo. Não há muitas provas para apoiar essa teoria, mas é divertido pensar nela, considerando que a legenda do teaser diz “as mudanças chegam com a maré alta”.

Rainbow Six Esports Brasil on Twitter O mar está agitado. As mudanças chegam com a maré alta. https://t.co/eHW14p1QJM

A Operation Shifting Tides terá operadores da Quênia e da Índia, mas não terá um novo mapa. Em vez disso, os desenvolvedores estão trabalhando em uma atualização completa do Parque de Diversões. A atualização de Kanal na temporada passada foi uma das melhores coisas da Operation Ember Rise, então o Parque de Diversões deve virar um mapa incrível se a tendência de atualizações brilhantes continuar.

Não foi anunciada nenhuma data oficial de lançamento, mas, com a final japonesa neste final de semana, os fãs acreditam que haverá algum tipo de grande revelação. A final acontece em Tokoname, Japão, de 9 a 10 de novembro. Você pode ver a stream oficial aqui.

Artigo publicado originalmente em inglês por Colton Deck no Dot Esports no dia 06 de novembro.