Quando começa a temporada 14 do PUBG Mobile?

A 13ª temporada do PUBG Mobile terminará em 12 de julho. A próxima temporada, chamada “Spark the Flame”, será lançada logo depois, mas a hora exata ainda não foi oficialmente revelada.

Vazamentos que datam do final de maio, no entanto, sugeriam um lançamento em 14 de julho. De acordo com o cronograma usual das atualizações, a temporada 14 seria lançada durante a noite de 13 de julho, às 23h00.

O Royale Pass será aberto com a atualização que apresenta a nova temporada. Os jogadores poderão concluir novas missões e adquirir o Elite Pass ou o Elite Upgrade Pass com a UC para obter recompensas mais exclusivas.

O Lucky Draw contará com itens inspirados por deuses egípcios, revelaram os vazamentos. O traje mostrado na imagem será recompensa por atingir o nível 100 do passe, que é o mais alto.

Informações adicionais sobre o conteúdo do passe da temporada 14 foram divulgadas alguns dias atrás, incluindo o trailer oficial da temporada. Também trará o traje da pistola M416, além de mais itens cosméticos.

Enquanto isso, a atualização 0.19.0 está oficialmente agendada para 7 de julho. Ela trará grandes mudanças, como o primeiro mapa exclusivo do jogo Livik, o modo de jogo Bonfire e outras alterações. Possui várias fogueiras que podem ser acesas para obter itens de saque, como mostra o primeiro visual fornecido nos servidores beta do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 02 de julho.