PUBG Mobile sugere colaboração com o Homem-Aranha: Sem Volta pra Casa

PUBG Mobile está recebendo outra grande colaboração.

Em um tweet, a conta oficial do PUBG Mobile revelou que uma grande colaboração “Homem-Aranha, o nosso amigo da vizinhança favorito está chegando no PUBG Mobile!” Com base na imagem e na legenda, parece que o jogo pode estar colaborando com o próximo filme de super-heróis da Marvel Studios, Homem-Aranha: Sem Volta pra Casa. O filme está programado para estrear nos cinemas em 17 de dezembro.

Homem-Aranha, o nosso amigo da vizinhança favorito está chegando no PUBG Mobile! 🕸



O Homem-Aranha está prestes a entrar em ação! Assista ao filme no cinema e ganhe um graffiti in game para o evento de aquecimento! 👊#PUBGMOBILE #SpiderManNoWayHome #PUBGMXSpiderManNoWayHome pic.twitter.com/919h75zOSm — PUBG MOBILE Brasil (@brPUBGMOBILE) December 10, 2021

Recentemente, o herói lançador de teias também foi adicionado ao Fortnite como parte da parceria da Epic Games com a Marvel. Não foram revelados mais detalhes sobre a possível colaboração do PUBG Mobile com o Homem-Aranha. Detalhes sobre isso provavelmente serão revelados em breve.

PUBG Mobile já colaborou com muitos filmes e programas de TV populares no passado. Atualmente, está em andamento a parceria do game com a série Arcane da Netflix, que se passa no universo de League of Legends. Os jogadores podem batalhar como personagens da série no título battle royale. Anteriormente, o jogo também estava colaborando com o filme de ação Godzilla vs. Kong. Como parte disso, os monstros do filme foram adicionados ao jogo.

O PUBG Mobile também pode colaborar com a série de sucesso da Netflix, Round 6. Recentemente, um modo da série foi detectado em uma versão beta chinesa do PUBG Mobile.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 09 de dezembro.