Jogadores de PUBG Mobile acham irritantes os barulhos de Angry Birds no jogo

A atualização 0.16.0 de PUBG Mobile trouxe novidades empolgantes ao battle royale, incluindo uma colaboração com Angry Birds.

O jogo casual da Rovio Entertainment fez 10 anos ontem e comemorou com uma colaboração com PUBG Mobile. A área de ressurgimento de todos os mapas do battle royale recebeu um minijogo de Angry Birds, onde os jogadores podem atirar pássaros nos porcos disfarçados. Você recebe os pássaros como equipamento para poder aproveitar. Ao acertar uma estrutura, há um barulho alto e agudo.

Pode parecer uma colaboração divertida, mas há uma coisa que a Tencent parece não ter levado em consideração ao adicionar o conteúdo de Angry Birds no jogo: a quantidade de barulho que pode ser produzida por 100 jogadores atirando pássaros nos porcos.

É preciso aguentar o barulho na área de ressurgimento enquanto os oponentes se divertem com o minijogo de Angry Birds. Pra piorar o sofrimento, sair de perto da área do minijogo não diminui a intensidade do barulho.

O anúncio da parceria com Angry Birds foi feita nas contas de PUBG Mobile no Twitter e Instagram. Os comentários nas publicações estão cheios de jogadores frustrados reclamando do barulho. Guillermo “Rolex” Jimenez, da Spacestation Gaming, respondeu o anúncio pedindo uma forma de desabilitar o áudio nessa área.

Só podemos esperar que a Tencent conserte o erro em breve, para que os fãs não precisem esperar até a próxima atualização.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 13 de dezembro.