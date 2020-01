Imagem promocional da próxima temporada de PUBG Mobile mostra tema cyberpunk

A temporada 11 de PUBG Mobile, chamada Operation Tomorrow (Operação Amanhã), vem aí e terá um tema cyberpunk, segundo imagem promocional que a Tencent revelou hoje.

Apesar de a data de lançamento não ter sido anunciada, a temporada deve vir no fim desta semana, já que a temporada 10 termina em 8 de janeiro.

PUBG MOBILE Brasil on Twitter A temporada 10 do Royale Pass está chegando ao fim, o que significa que é hora de se preparar para a temporada 11! Entre no futuro com o novo Royale Pass!

O Royale Pass da temporada 11 deve trazer novos visuais e novo conteúdo baseado no tema futurista. A imagem promocional parece ficar na frente da ponte no mapa Erangel. Não que isso seja uma dica de que o Erangel 2.0 está a caminho, já que a Tencent já confirmou mais uma vez que ainda não tem notícias dessa grande mudança.

A atualização 0.16.5 traz a temporada 11 de PUBG Mobile e outras novidades, como mudanças de balanceamento na zona azul, um escudo, motoneve, novo mapa e novo modo de jogo, segundo indicam os últimos vazamentos.

Mais vazamentos também revelaram as supostas recompensas do Royale Pass da temporada 11, dos níveis 1 a 100, incluindo visuais estilo Mad Max para armas, uma mochila, roupas e outros. Alguns podem ser temáticos do Ano Novo Lunar e do Natal, como visto neste vídeo.

Antes do fim da temporada 10, em 8 de janeiro, você pode adquirir alguns itens com desconto de fim de temporada. Você também pode completar as conquistas do Festival de Inverno e usar os flocos de neve para conseguir itens exclusivos, além de tentar alcançar a classificação Ouro para conseguir recompensas da temporada 10. É possível participar da Dreamland Lottery até 22 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 06 de janeiro.