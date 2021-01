Como melhorar a mira no PUBG Mobile

O gênero Battle Royale teve seu quinhão de sucesso no PC antes que qualquer porte popular para celular surgisse. O PUBG Mobile entrou em um mercado onde muitos clones já atraíam milhões de jogadores, mas o valor de produção do jogo estava avançado o suficiente para atrair jogadores que já haviam investido em títulos diferentes.

PUBG Mobile relatou que seu número de download ultrapassou 600 milhões em 2019, e o número continua crescendo a cada dia. Quando a contagem de jogadores aumenta rapidamente, é inevitável que surja uma cena competitiva. A maior parte da base de jogadores tenta mostrar suas habilidades no modo de classificação do jogo para ter a chance de conseguir um lugar em um time promissor.

Considerando que cada partida do PUBG Mobile apresenta 100 jogadores, você precisa ter um conjunto específico de habilidades para se destacar dos demais. Conhecer as melhores armas do jogo e o terreno do mapa é essencial, mas você também precisará de uma mira adequada para fechar o esquema. Se você não consegue vencer as lutas um a um, sempre estará um passo atrás.

Embora você possa escapar evitando lutas até certo nível, você precisará mostrar do que é feito para alcançar o nível de Conquistador. Alguns jogadores serão naturalmente talentosos quando se trata de mirar, enquanto outros precisarão se esforçar para se aprimorar. Mirar é uma habilidade que você pode inserir na memória muscular e há muitas maneiras de se aplicar para melhorar.

Veja como você pode melhorar sua mira no PUBG Mobile.

Aperfeiçoe suas configurações de sensibilidade

Mirar é ser preciso quando você mais precisa. Você pode definir sua sensibilidade para valores mais baixos para ter certeza de não mirar acidentalmente em locais aleatórios ao tentar derrubar um oponente. Você também precisará fazer um acordo justo, já que precisará de velocidade.

O PUBG Mobile oferece muitas opções de personalização quando se trata de configurações de sensibilidade, e tomar o seu tempo para fazer o ajuste fino pode ter resultados maravilhosos. Mesmo o protetor de tela que você pode estar usando pode afetar os valores de sensibilidade de sua preferência, mas você sempre pode verificar quais sensibilidades os jogadores veteranos usam por meio de seus canais na Twitch e no YouTube.

Aprenda a usar o giroscópio

O giroscópio é um recurso bastante comum na maioria dos telefones e tablets recentes. Você praticamente poderá ajustar sua mira movendo o telefone.

Embora mirar assim em todas as circunstâncias que você possa imaginar possa ser menos do que ideal, o uso do giroscópio aumentará sua precisão, especialmente quando você está mirando para baixo (ADS). Quando você está dando zoom em um jogador inimigo, seus dedos podem parar de ser precisos o suficiente, custando um abate fácil.

Acostumar-se a usar o giroscópio sempre que você precisar levará tempo, mas é uma das habilidades que valem a pena ter no PUBG Mobile. Vá para as configurações e verifique os níveis de sensibilidade do giroscópio antes de chegar ao campo de treinamento.

Você terá a opção de ligar o giroscópio apenas quando estiver fazendo um ADS ou em todos os momentos. A maioria dos jogadores profissionais costuma ativá-lo apenas para fazer ADS. Você ainda pode ativá-lo inteiramente em um jogo para ver o quão bem e estável ele é, para que possa tomar uma decisão melhor.

Experimente o auxílio de mira

O Assistente de Mira torna a maioria dos títulos de atirador reproduzíveis em plataformas de jogos que não têm acesso a mouses e teclados para jogos. Apesar de quão útil a assistência de mira pode ser, a maioria dos jogadores de alto nível no PUBG Mobile a desativa.

A principal razão pela qual as assistências de pontaria perdem seu apelo em jogos de nível superior é que a maioria dos jogadores prefere jogar em equipes, um modo de jogo que favorece ficar com o seu time. A assistência de mira torna difícil acertar tiros na cabeça consecutivos, já que o assistente tenta arrastar sua mira para a área do peito do próximo alvo.

Recomendamos jogar alguns jogos com e sem o recurso de assistência de mira. Se você se sentir mais confiante enquanto joga com o auxílio de mira, mantenha-o ativado.

Em qualquer caso em que você achar que é uma distração, você notará que se sairá melhor depois de desligar o recurso.

Pratique mudar a posição da mira

PUBG Mobile é tecnicamente um jogo de sobrevivência, e você só pode aumentar suas chances de sobreviver quando espera o pior em todos os momentos. Ter a mira posicionada corretamente na tela reduzirá o número de movimentos que você precisará fazer quando encontrar um inimigo.

Se você tivesse sua mira apontando para o telhado de uma casa, você precisaria fazer pelo menos dois gestos para ajustar sua mira e potencialmente matar um oponente. Não importa para onde você está olhando em uma partida. Tente manter sua mira no nível da cabeça do inimigo. Isso significa que quem quer que entre em sua linha de visão estará em perigo de levar um tiro na cabeça por você.

Você pode alterar a cor da mira para torná-la mais perceptível, o que pode ajudar a mantê-la alinhada. Experimente cores como vermelho, rosa e verde, já que as outras podem se misturar com o terreno em mapas específicos.

Vá para o mapa de prática para fazer exercícios

Jogar o jogo sempre será o melhor tipo de prática, mas você pode precisar dar um passo para trás para ver sinais de melhoria mais perceptíveis. PUBG Mobile tem uma excelente gama de prática onde você pode treinar para uma variedade de situações de jogo.

Escolha diferentes armas e atire em alvos móveis de diferentes distâncias. Tente sentir a queda da bala de cada arma, o que aumentará sua precisão em distâncias maiores. Quando você atira em inimigos que estão bem longe de você, a velocidade de deslocamento da bala também influencia. Você pode precisar atirar um pouco à frente deles ou um pouco mais alto, dependendo da sua arma, e o alcance de prática é o melhor lugar para pegar o jeito.

Familiarize-se com os sons e indicadores de mapa

Nem sempre você precisa ver um inimigo para saber onde ele está. Seus outros sentidos também desempenharão um papel vital durante uma partida de PUBG Mobile, já que você frequentemente ouvirá os jogadores se aproximando antes de vê-los em situações próximas.

Tente identificar os sons e considere investir em um conjunto de fones de ouvido para jogos para que você possa ouvir melhor. Nos casos em que você está jogando com níveis de volume mais baixos, fique de olho em seu minimapa, pois haverá indicadores para informá-lo sobre jogadores inimigos por perto. Mova-se de acordo com cada direção marcada e passo que você conhece.

Se você tem ficado quieto, esta coleta de informações irá essencialmente transformá-lo em um dos jogadores mais perigosos em sua área, já que você praticamente se tornará uma bomba-relógio.

Não se precipite sempre nas situações

Uma boa parte da base de jogadores do PUBG Mobile gosta da adrenalina e quer entrar em todos os edifícios em que puder entrar, mesmo sem qualquer saque. Embora a agressão possa ser a melhor estratégia para pegar seus inimigos desprevenidos, ela também pode diminuir sua precisão.

Correr para uma casa que está protegendo um time sem dúvida fará alguns jogadores entrarem em pânico, e será difícil mirar precisamente quando você não estiver 100% calmo. Não deixe de coletar mais informações antes de decidir avançar. Tente identificar o saque do seu alvo e até mesmo atraí-lo com tiros falsos ou granadas.

A menos que o círculo esteja bem atrás de você, jogar avançar devagar sempre será a melhor opção, já que seu objetivo é conseguir chegar no final.

Comece a utilizar granadas

Granadas tendem a ser esquecidas no PUBG Mobile. A maioria dos jogadores os pega com saque automático, mas se esquece de usá-los durante a partida. Embora alguns dos lançáveis ​​sejam úteis em mais situações de nicho, as granadas de fumaça e fragmentação podem mudar o jogo.

Se você está enfrentando um inimigo que está abraçando a zona de segurança atrás de uma pedra e não consegue encontrar uma maneira de eliminá-lo, uma simples granada de fragmento pode rapidamente forçá-lo a enfrentar você.

Em qualquer caso, onde os papéis estão invertidos e a cobertura mais próxima de sua pedra está muito longe, você pode lançar algumas granadas de fumaça para cobrir sua rotação.

A razão pela qual a utilização de granadas é útil para o seu objetivo é porque elas melhoram a situação em que você está. Você precisa transformar as situações desafiadoras em mais fáceis quando puder, criando melhores oportunidades para o seu objetivo fazer o resto da conversa.

Considere adquirir um joystick de jogo para celular e luvas de dedo

Praticar e ajustar suas configurações só levará você longe no PUBG Mobile. Se você acredita que já fez tudo o que é necessário e só precisa de um pouco mais de conforto para aperfeiçoar sua mira, um joystick de jogo para celular combinado com luvas de dedo pode ser a opção certa para você.

Um joystick basicamente dará a você uma melhor pegada no telefone, transformando o PUBG Mobile em uma experiência mais confortável. Luvas de dedo garantem que você sempre terá aquele toque suave na tela, o que significa que dedos suados nunca serão um problema.

Pode demorar um pouco para se acostumar com a combinação dos dois, se você nunca os usou antes, mas não vai querer voltar atrás depois de fazer isso.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 10 de janeiro.