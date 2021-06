Você precisa do Nintendo Switch Online para jogar Pokémon Unite?

Pokémon Unite será lançado no Nintendo Switch em julho, com os desenvolvedores da TiMi Studios trabalhando para criar um ecossistema robusto e conectado entre o Switch e as versões móveis do MOBA.

O Unite não será lançado no celular até setembro, com a TiMi planejando ter jogo e progressão cruzados disponíveis desde o primeiro dia, para que os jogadores possam jogar perfeitamente em qualquer plataforma que desejem.

Com esse ecossistema conectado em mente, as primeiras informações revelaram que os jogadores não precisam ter uma assinatura Nintendo Switch Online para jogar. Não está claro se isso significa especificamente que os jogadores não precisarão da assinatura para jogar com outros no celular, ou se não será necessária para o Unite.

Independentemente de como os requisitos de assinatura do Switch Online funcionam, os jogadores podem usar sua conta Pokémon Trainer Club ou conta Nintendo em qualquer plataforma para compartilhar o progresso entre os dispositivos.

Com essa progressão cruzada, os jogadores podem jogar com a mesma conta em diferentes dispositivos e o conteúdo comprado com joias será transferido entre eles, mas quaisquer joias compradas não serão transferidas. O Unite também apresentará opções de bate-papo com voz no jogo, uma lista de amigos nativos e muito mais.

Tudo isso será a base do crescente ecossistema Unite da TiMi conforme o jogo se expande após o lançamento.

