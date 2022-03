Você pode conseguir a Forma Crepúsculo de Lycanrock em Pokémon Go?

Rockruff é um dos vários Pokémon da região de Alola adicionados ao Pokémon Go como parte do novo evento Bem-vindo à Temporada de Alola, e com ele vêm as várias formas de sua evolução, Lycanroc.

O Pokémon Filhote do tipo Pedra pode evoluir para uma das três formas de Lycanroc diferentes, todas com estatísticas diferentes e acesso a certos movimentos que os outros não teriam.

Desde o início, os jogadores podem evoluir seu Rockruff para Lycanroc Forma Diurna e Lycanroc Forma Noturna, as evoluções padrão que sempre foram incluídas. No entanto, a forma Crepúsculo de Lycanrock não está atualmente disponível em Pokémon Go.

Lycanrock Forma Crepúsculo não foi originalmente incluído em Sun & Moon, apenas sendo adicionado nas sequências Ultra Sun & Ultra Moon. Ele também tem requisitos de evolução muito mais específicos do que as formas Diurna e Noturna.

Em vez de simplesmente evoluir em um horário específico do dia, Lycanrock Forma Crepúsculo precisa que você evolua um Rockruff que tenha a habilidade Own Tempo (Ritmo Próprio) entre as 17h e as 18h em Ultra Sun ou 5h e 6h em Ultra Moon.

Esta será outra instância da Niantic ter que mudar os requisitos para corresponder à mecânica do Pokémon Go, mas isso terá que esperar até que seja realmente adicionado ao jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 06 de março.