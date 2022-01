Vazamentos indicam que Pokémon Legends: Arceus dará destaque a viagem no tempo

Várias cópias de Pokémon Legends: Arceus parecem ter surgido nas mãos de jogadores bem antes do lançamento oficial, que será em 28 de janeiro, e os vazamentos já começaram a revelar possíveis elementos da história do jogo.

Um desses vazamentos foi um grande elemento do enredo que será revelado no início de Pokémon Legends: Arceus, com uma conversa entre o Pokémon e o personagem do jogador em um reino “localizado além do tempo e do espaço”.

O fato de Arceus falar com o jogador de alguma forma já é uma grande revelação, mas uma sequência de imagens, divulgadas por várias contas dedicadas a vazamentos e teorias de Pokémon, indica que haverá algum tipo de viagem temporal ou interdimensional e que isso será importante no jogo.

O jogador parece ser acordado no meio do nada pelos três Pokémon iniciais disponíveis no jogo — Cyndaquil, Rowlet e Oshawott. A partir daí, o professor da região de Hisui, Professor Laventon, aparece e começa a falar com o jogador, depois provavelmente entrega a ele seu primeiro Pokémon e 50 Poké Bolas.

É importante perceber a diferença na aparência do personagem do jogador e de Laventon nas imagens. Laventon claramente veste um visual que lembra mais o período e a região de Hisui, mesmo que seja um pouco futurista por ser um professor. Já o jogador veste um visual mais modernizado e muito parecido com um disponível em Pokémon X e Y.

Isso não é necessariamente uma confirmação de que a viagem no tempo é o motivo para o personagem do jogador se vestir dessa forma, mas é uma possibilidade.

Outra opção pode estar relacionada aos Ultra Wormholes e sua conexão com o Ultra Space, onde personagens como Anabel de Sun e Moon podem ser sugados por um período de tempo e jogados de volta em uma realidade completamente diferente. Embora o uso de Fallers no enredo dependa de haver Ultra Beasts em Pokémon Legends: Arceus, ou de haver alguma coisa maior no enredo ligando o jogo ao multiverso estabelecido nos títulos mais recentes de Pokémon, não temos como saber o que vai acontecer até o jogo ser lançado. Mas não deixa de ser divertido criar teorias.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 18 de janeiro.