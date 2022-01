Vazamento de Pokémon Legends: Arceus revela formas de Hisui de Typhlosion, Decidueye e Samurott

Todos os iniciais do jogo têm novas formas finais.

Um grande vazamento de Pokémon Legends: Arceus revelou as novas evoluções finais dos Pokémon iniciais do jogo.

Um hacker chamado PoryLeeks vem divulgando grandes spoilers do jogo nesta manhã, incluindo as novas versões de Typhlosion, Decidueye e Samurott. Vazamentos anteriores mostravam que as novas evoluções finais também teriam novas combinações de tipos.

Segundo os vazamentos, Typhlosion terá os tipos Fogo e Fantasma, Decidueye será Planta e Lutador e Samurott combinará Água e Sombrio. Os designs dos Pokémon no tweet acima parecem se encaixar bem com o que diziam as informações vazadas.

A aparência de Typhlosion e Samurott foi levemente alterada em relação às cores, mas Decidueye sofreu uma mudança drástica. Todos os designs também se encaixam com a temática do jogo, que se passa na era feudal do Japão.

O vazamento revelou muitas outras informações, incluindo toda a Pokéagenda do jogo e até alguns spoilers da história. Há diversas formas de Hisui para Pokémon já existentes e novas evoluções de Hisui para outros, incluindo novas evoluções para Pokémon como Sneasel e Ursaring.

Pokémon Legends: Arceus será lançado exclusivamente para Nintendo Switch em 28 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 18 de janeiro.