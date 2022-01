Vazamento de Pokémon Legends: Arceus mostra possível novo método para encontrar brilhantes

Muitos detalhes de novas mecânicas de Pokémon Legends: Arceus estão sendo divulgados nos vazamentos recentes. Os últimos que saíram mostram o que parece ser uma versão alterada do método Swarm/Mass Outbreak para encontrar Pokémon, atualizado e aprimorado no mundo semiaberto do jogo.

Mass Outbreaks são apenas um dos vários métodos especiais de encontrar Pokémon no mundo de Pokémon Legends: Arceus. Mas jogadores com cópias antecipadas já apontam que essa provavelmente será a melhor forma de encontrar brilhantes em Hisui.

Com base nos dados encontrados, os jogadores vão começar a ouvir falar de Mass Outbreaks à medida que avançam no jogo. Nesses eventos especiais, espécies específicas de Pokémon aparecerão de forma quase infinita em áreas específicas por um certo período de tempo.

Ainda não sabemos todos os detalhes das Mass Outbreaks. Tudo o que sabemos é que essas espécies específicas de Pokémon continuarão aparecendo até que uma mensagem na tela diga “the reported Pokémon seems to be gone” (“o Pokémon parece não estar mais aqui”), sinalizando o fim do evento. Mas parece que esses encontros especiais contam com uma chance mais alta de encontrar Pokémon brilhantes.

Através dos primeiros vazamentos, já sabemos que os Pokémon brilhantes aparecem no mapa do jogo, contando com um som diferente e alguns destaques no visual para chamar atenção. Além disso, os Pokémon brilhantes também continuam no mapa após salvar o jogo, o que facilita a caça.

A fala de um personagem não-jogável (NPC) mostrado no vazamento menciona um Pokémon em uma Mass Outbreak sendo de uma cor diferente dos outros, o que pode indicar que o aumento na chance de brilhantes é real. Ainda precisamos esperar o lançamento oficial de Pokémon Legends: Arceus, em 28 de janeiro, para descobrir tudo sobre essa mecânica. Mas, no mínimo, parece que haverá um novo método para testar na hora de encontrar brilhantes.

