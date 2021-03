Tudo que sabemos sobre Pokémon Legends: Arceus

Vamos voltar à região de Sinnoh, mas não exatamente na época que conhecemos.

Em uma transmissão Pokémon Presents que aconteceu em homenagem ao aniversário de 25 anos da série, a Pokémon Company revelou uma nova experiência que levará a série a rumos nunca antes explorados: Pokémon Legends: Arceus. A apresentação incluiu alguns trailers curtos, explicando em detalhes o que se pode esperar do RPG solo quando for lançado mundialmente para Nintendo Switch, no início de 2022.

Confira tudo o que sabemos sobre o novo título até o momento.

É possível explorar um mundo aberto na região de Sinnoh

Imagem via The Pokémon Company

Neste jogo, os jogadores são transportados para a região de Sinnoh de antigamente, com pouquíssimas estruturas construídas e Pokémon andando livremente pela natureza. Os jogadores controlam seus personagens em terrenos pouco desenvolvidos, pesquisando e capturando Pokémon para completar a primeira PokéAgenda da região de Sinnoh.

O estilo é similar ao da nova empreitada da Nintendo na série Zelda, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mas incorpora todos os aspectos-chave da franquia Pokémon, realmente fazendo desse jogo o próximo passo para a franquia. Já foi possível experimentar a exploração de um mundo aberto na região de Galar em Pokémon Sword & Shield, mas nunca nesse nível.

Você usará um vilarejo central fundado por pessoas de todas as diferentes regiões do mundo Pokémon como base para suas aventuras. De lá, irá para todos os cantos da região de Sinnoh, encontrando locais desconhecidos até para quem jogou os títulos originais de Sinnoh. Mas o monte Coronet continua lá no alto e deve ser um elemento-chave das descobertas que serão feitas no caminho.

Entre em batalhas diretamente ao lançar sua Poké Bola

Imagem via The Pokémon Company

Outra novidade para a série é a remoção das cenas animadas antes da batalha, que passa a começar imediatamente. Ao lançar a Poké Bola do seu Pokémon favorito, você pode começar imediatamente uma batalha com outro Pokémon, no estilo clássico da série Pokémon.

Você pode até pular lutas inteiras se escondendo na grama e observando os Pokémon em seu habitat natural, depois lançando uma Poké Bola e esperando que os pegue de surpresa.

O visual das Poké Bolas é diferente nessa época, com uma aparência de madeira que mostra outros estágios da criação do item tão famoso na franquia. A primeira vez em que os tipos antigos de Poké Bolas foram mostrados foi em Pokémon Gold & Silver, com Kurt.

Escolha entre três Pokémon iniciais bem diferentes

Imagem via The Pokémon Company

A região de Sinnoh ficou conhecida com seus iniciais Turtwig, Chimchar e Piplup. Mas, desta vez, como a PokéAgenda de Sinnoh ainda não existe, você escolherá entre três outros Pokémon iniciais, que foram descobertos em regiões completamente diferentes por um professor desconhecido.

Para o inicial do tipo Planta, temos Rowlet, Pokémon encontrado na região de Alola. Cyndaquil, o inicial do tipo Fogo, foi originalmente oferecido a novos jogadores da região Johto. E Oshawott, o inicial do tipo Água, vem diretamente da região de Unova. Você vai trabalhar com o seu Pokémon inicial e se aventurar por territórios desconhecidos nesta nova (e velha) região de Sinnoh, aumentando seu time no caminho.

Arceus será a chave para a história

Imagem via The Pokémon Company

O Pokémon que criou o mundo e é mencionado na antiga mitologia de Sinnoh, Arceus, é o centro dessa história.

Diz-se que Arceus moldou tudo no mundo de Pokémon usando seus 1.000 braços após sair de um ovo. Desde o lançamento dele nos jogos Pokémon Diamond e Pokémon Pearl, é uma marca da franquia Pokémon. E agora será finalmente possível aprender mais sobre o esquivo Pokémon mítico em suas aventuras em Pokémon Legends: Arceus.

Você poderá encontrar mais informações sobre o Pokémon Alfa e o início da região de Sinnoh quando Pokémon Legends: Arceus for lançado mundialmente para Nintendo Switch, no início de 2022.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 26 de fevereiro.