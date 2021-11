Tudo o que você precisa saber sobre o Pokétch

Os remakes de Sinnoh continuam fiéis ao original, então não é surpresa que o Pokétch esteja de volta em Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl.

O dispositivo é um relógio que tem muitas funções diferentes e pode ser obtido logo no início do jogo. Ele tem um monte de ferramentas úteis, como um pedômetro para ver a distância que você andou, uma calculadora e um aplicativo de memorando.

Como obter o Pokétch no Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl

Existem algumas coisas que você deve fazer para obter o dispositivo, mas não são difíceis, e qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento de Pokémon deve ser capaz de obtê-lo sem qualquer orientação, mas caso os jogadores estejam passando por momentos difíceis, aqui está o que você precisa fazer para obtê-lo:

Vá para a cidade de Jubilife e encontre a Escola de Treinadores. É próximo ao Centro Pokémon. Fale com seu rival e, em seguida, entregue o pacote que sua mãe lhe deu ao rival. Ele lhe dará o mapa da cidade em troca. Depois de desbloquear o mapa da cidade, vá para o centro da cidade e o dono da empresa Pokétch virá até você e pedirá que traga três cupons para ele. Esses cupons são obtidos de palhaços espalhados pela cidade de Jubilife. Encontre três palhaços e responda suas perguntas corretamente. Depois de ter todos os três cupons, volte para o proprietário da Pokétch e ele lhe dará o dispositivo.

Locais de palhaços e respostas corretas para cupons Pokétch

O primeiro palhaço está ao lado do Pokémart e vai perguntar “Does a Pokémon grow by defeating others and gaining Exp. Points?” Responda “Yes” e ele lhe dará o primeiro cupom.

Em seguida, vá para o oeste e encontre um palhaço na frente de um prédio com duas portas. Ele perguntará a você “Just like Pokémon, do the moves of Pokémon also have types?” responda “Yes” e você receberá o cupom dois.

O terceiro palhaço está bem na frente do prédio da TV Jubilife e ele vai perguntar “Can a Pokémon hold an item?” A resposta é “Yes”, e ele recompensará sua resposta correta com o cupom três.

O que o Pokétch faz?

Existem vários aplicativos no Pokétch, e alguns deles não estão disponíveis imediatamente. Aqui estão cada uma das funções dos aplicativos e como obtê-los:

Tela do relógio digital – Mostra as horas – Vem com o Pokétch

– Mostra as horas – Vem com o Pokétch Calculadora – Faz contas matemáticas – Vem com o Pokétch

– Faz contas matemáticas – Vem com o Pokétch Pedômetro – Conta os passos no jogo – Vem com o Pokétch

– Conta os passos no jogo – Vem com o Pokétch Lista de Pokémon e HP – Mostra uma lista de Pokémon e seus níveis de HP – Vem com o Pokétch

– Mostra uma lista de Pokémon e seus níveis de HP – Vem com o Pokétch Bloco de notas – Um lugar para desenhar ou escrever notas – Fale com o dono da Pokétch depois de obter sua primeira insígnia de ginásio

– Um lugar para desenhar ou escrever notas – Fale com o dono da Pokétch depois de obter sua primeira insígnia de ginásio Marcadores de Mapa – Permite a colocação de marcadores no mapa – Fale com o proprietário do Pokétch depois de obter sua terceira insígnia de ginásio

– Permite a colocação de marcadores no mapa – Fale com o proprietário do Pokétch depois de obter sua terceira insígnia de ginásio Nível de Amizade – Permite que você veja o quão amigável seus Pokémon são em relação a você – Fale com uma mulher dentro do Centro Pokémon em Eterna City

– Permite que você veja o quão amigável seus Pokémon são em relação a você – Fale com uma mulher dentro do Centro Pokémon em Eterna City Dowsing Machine – Usada para localizar itens ocultos – Um presente de Dawn ou Lucas após você chegar à Rota 207

– Usada para localizar itens ocultos – Um presente de Dawn ou Lucas após você chegar à Rota 207 Berry Checker – Mostra árvores de Berry maduras – Obtido após falar com o Berry Master na Rota 208

– Mostra árvores de Berry maduras – Obtido após falar com o Berry Master na Rota 208 Egg Monitor – Mostra informações sobre Pokémon deixados no Daycare – Deixe um Pokémon na Nursery em Solaceon Town. Depois de sair do prédio, entre novamente e fale com o homem que está sentado.

– Mostra informações sobre Pokémon deixados no Daycare – Deixe um Pokémon na Nursery em Solaceon Town. Depois de sair do prédio, entre novamente e fale com o homem que está sentado. Relógio analógico – mostra um mostrador de relógio analógico – Fale com um NPC depois de chegar a Celestic Town

– mostra um mostrador de relógio analógico – Fale com um NPC depois de chegar a Celestic Town Coin Flip – Joga uma moeda para você – Fale com um NPC no lobby do Grand Lake Hotel

– Joga uma moeda para você – Fale com um NPC no lobby do Grand Lake Hotel Calendário – Mostra a data – Tenha um Pokémon de natureza Serious em sua equipe. Depois de chegar a Sunyshore City, use Rock Climb para acessar a casa lá. Mostre ao NPC seu Pokémon Serious e ele lhe dará o calendário.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 18 de novembro.