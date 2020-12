Tudo o que você precisa saber sobre o Dia Comunitário especial de dezembro do Pokémon Go: movimentos especiais, aumento de surgimentos, encontros, reides e muito mais

A Niantic sempre faz do Dia Comunitário de final de ano um evento especial para jogadores de Pokémon Go, e o de 2020 está seguindo essa tendência ao incluir Pokémon apresentados nos últimos dois anos em iterações anteriores do evento.

Nos dias 12 e 13 de dezembro, os jogadores poderão encontrar todos os Pokémon apresentados como parte de um evento do Dia Comunitário ao longo de 2019 e 2020, totalizando um total de 22 Pokémon diferentes.

Você encontrará todos esses Pokémon de maneiras diferentes, dependendo do ano em que foram apresentados. A divisão terá toda a programação do Dia Comunitário de 2020 aparecendo na natureza ou como parte da coleção de ovos e reides de dois quilômetros e os Pokémon de 2019 aparecendo exclusivamente em ovos e reides.

Os bônus de evento normais também se aplicam, com os jogadores recebendo poeira estelar por captura em dobro e distância de incubação do ovo pela metade usando incubadoras durante o evento. O incenso usado durante o evento durará três horas, em vez do normal também.

Aqui está a lista de onde você poderá encontrar todos os Pokémon durante o Dia Comunitário de dezembro.

Aumento de surgimentos selvagens

Charmander

Weedle

Abra

Gastly

Rhyhorn

Electabuzz

Magma

Magikarp

Porygon

Seedot

Piplup

Aumento de surgimentos em Reides

Totodile

Swinub

Treecko

Torchic

Mudkip

Ralts

Slakoth

Trapinch

Bagon

Turtwig

Chimchar

Em 12 de dezembro, Mega Gengar aparecerá em Mega Reides com mais frequência, enquanto 13 de dezembro apresentará Mega Charizard X nas possibilidades de Mega Reide.

Ovos de 2 km

Totodile

Swinub

Treecko

Torchic

Mudkip

Ralts

Slakoth

Trapinch

Bagon

Turtwig

Chimchar

Além disso, todos os Pokémon terão acesso aos ataques exclusivos do Dia Comunitário se você evoluí-los totalmente antes do final do evento do Dia Comunitário de dezembro. Aqui estão todos os movimentos compatíveis e o que você precisa fazer para acessá-los.

Movimentos exclusivos do Dia Comunitário

Evolua Charmeleon para obter um Charizard que conhece Sopro do Dragão.

Evolua Kakuna para obter um Beedrill que conhece Furação.

Evolua Kadabra para obter um Alakazam que conhece Contra-atacar.

Evolua Haunter para obter um Gengar que conhece Soco Sombrio.

Evolua Rhydon para obter um Rhyperior que conhece Demolidor de Pedras.

Evolua Electabuzz para obter um Electivire que conhece o Lança-chamas.

Evolua Magmar para obter um Magmortar que conhece Relâmpago.

Evolua Magikarp para obter um Gyarados que conhece Aqua Cauda.

Evolua Porygon2 para obter um Porygon-Z que conhece Tri Ataque.

Evolua Croconaw para obter um Feraligatr que conhece Canhão de Água.

Evolua Piloswine para obter um Mamoswine que conhece Poder Ancestral.

Evolua Grovyle para obter um Sceptile que conheça Planta Mortal.

Evolua Combusken para obter um Blaziken que conhece Queimadura Explosiva.

Evolua Nuzleaf para obter um Shiftry que conhece Projétil de Semente.

Evolua Kirlia para obter um Gardevoir ou Gallade que conhece Synchronoise.

Evolua Vigoroth para obter um Slaking que conhece Pancada Corporal.

Evolua Marshtomp para obter um Swampert que conhece Canhão de Água.

Evolua Vibrava para obter um Flygon que conhece o Poder da Terra.

Evolua Shelgon para obter um Salamence que conhece Ultraje.

Evolua Grotle para obter um Torterra que conheça Planta Mortal.

Evolua Monferno para obter um Infernape que conhece Queimadura Explosiva.

Evolua Prinplup para obter um Empoleon que conhece Canhão de Água.

Tal como acontece com todos os outros eventos do Dia Comunitário, haverá uma Caixa especial do Dia Comunitáio disponível na loja do jogo por 1.280 Poké Moedas. Ela conterá 30 Ultra Bolas, 5 Ovos da Sorte, um MT carregado e um MT Elite carregado.

A Pesquisa Temporária exclusiva para eventos também estará disponível e dará recompensas especiais, como um MT carregado adicional. Uma história de Pesquisa Especial de R$ 1 também estará no ar para compra antes do início do evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 11 de dezembro.