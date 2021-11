Tudo o que você precisa saber sobre o bônus de Diglett no Grand Underground de Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl

Quando você chegar a Eterna City e começar a explorar o Grand Underground de Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl, pode parecer que muitas informações são apresentadas de uma vez, de forma muito rasa. O jogo não explica muito bem o que o bônus de Diglett faz nem o que é.

Embora inicialmente pareça confuso, o bônus de Diglett pode ser uma forma prática de aumentar sua sorte e receber itens melhores. Confira o que o bônus de Diglett faz em Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl.

Enchendo a reserva de Diglett

Quando começar a correr pelo Grand Underground, pode ser que você veja alguns Diglett e Dugtrio pelos cantos e cruzamentos do mapa. Ao chegar perto deles, eles começam a correr, deixando um rastro de purpurina rosa. Se você pegar essa purpurina rosa, a contagem no canto superior esquerdo do mapa aumenta em 1. Quando essa reserva chegar a 40, o bônus de Diglett será ativado.

O contador representa quanto todos os jogadores online pegaram, não só você. Quando essa reserva estiver cheia, você receberá uma notificação dizendo que algo bom pode acontecer.

O que acontece quando a reserva de Diglett estiver cheia?

Quando a reserva de Diglett estiver cheia, algumas coisas acontecem no Grand Underground. Primeiro, aqueles que estiverem escavando nas minas terão mais chances de encontrar uma Gorgeous Stone Box que contém uma Shiny Statue. As Shiny Statues podem ser usadas no jogo para aumentar as chances de encontrar aquele tipo de Pokémon no Grand Underground.

Você pode conferir o orbe à direita da entrada da sua Secret Base para ver qual efeito as suas estátuas têm no Grand Underground no momento. Quando mais estátuas do mesmo tipo você tiver na sua Secret Base, mais provável é que aqueles tipos de Pokémon comecem a aparecer.

Uma dica para aproveitar melhor o seu tempo no Grand Underground com o bônus de Diglett ativo é parar de escavar assim que encontrar a Gorgeous Stone Box. Dessa forma, você pode passar logo para a próxima e conseguir o máximo delas possível enquanto o bônus estiver ativo.

Além do aumento de Gorgeous Stone Boxes, o bônus também aumenta as chances de encontrar Pokémon brilhantes no Grand Underground quando estiver ativo. Se você estiver dentro de uma sala quando o bônus for ativado, lembre-se de sair dela e entrar novamente, já que o jogo determina se os Pokémon do Grand Underground são brilhantes quando o jogador entra na sala.

O bônus só fica ativo por quatro minutos e, embora não pareça muito, ele pode ser ativado com bastante frequência se você estiver em um Grand Underground online com jogadores que encontram muitos Diglett.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 20 de novembro.