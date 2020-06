Tudo o que você precisa saber sobre a TiMi Studios

A TiMi Studios é uma subsidiária da Tencent Games. Ela desenvolve principalmente jogos para celular, mas criou títulos de diferentes gêneros também para PC e Nintendo Switch.

A Tencent é uma multinacional de investimentos, classificada como holding, cujas subsidiárias são especializadas em vários serviços e produtos relacionados à Internet, entretenimento, inteligência artificial e tecnologia. A TiMi Studios é uma subsidiária da área de jogos.

O estúdio começou como Jade Studio em 2007, mas foi fundido com a Wolong Studio e a Tianmeiyiyou Studio para formar a TiMi Studios. Desde que foi fundada, lançou um total de 18 títulos. Essa lista inclui Honor of Kings, Arena of Valor, Speed Drifters, e Call of Duty: Mobile da Activision. No ano passado, a TiMi Studios fez uma parceria com a The Pokémon Company para desenvolver o Pokémon Unite.

O primeiro grande sucesso do estúdio foi o enorme Multiplayer Online Battle Arena (MOBA), Honor of Kings. Lançado em 2015, o jogo foi o segundo jogo mobile com maior ganho em todo o mundo em março de 2020, com mais de US$ 112 milhões em receita bruta. O PUBG Mobile, também da Tencent, ficou em primeiro lugar ao receber US$ 232 milhões em gastos de usuários.

Um ano após o lançamento, o estúdio lançou a King Pro League (KPL), um E-sport competitivo oficial para Honor of Kings. A KPL marcou a primeira entrada do estúdio nos e-sports, fornecendo um prêmio total de US$ 12 milhões.

Call of Duty: Mobile é outro título de sucesso do estúdio. A Activision anunciou no ano passado que estava em parceria com a TiMi Studios para desenvolver o jogo. Call of Duty: Mobile foi lançado mundialmente em outubro de 2019. Três dias depois, o jogo ultrapassou 35 milhões de downloads e mais de US$ 2 milhões em receita.

O estúdio não é especializado em MOBAs, lançando jogos de diversos gêneros, como FPS e corridas online.

Aqui estão todos os jogos desenvolvidos por TiMi Studios:

Ano Título Plataforma 2007 QQ Three Kingdoms PC 2008 QQ Speed (Speed Drifters) PC 2010 The Legend of Dragon PC 2012 Assault Fire PC 2013 Age of Gunslingers PC 2013 We Match Celular 2013 We Run Celular 2014 We Fight Celular 2015 Crossfire Legends Celular 2015 Honor of Kings Celular 2016 Arena of Valor Celular, Nintendo Switch 2016 The Legend of Dragon Mobile Celular 2017 Contra: Return Celular 2017 QQ Speed: Mobile / Garena Speed Drifters Celular 2017 King of Chaos Celular 2018 PlayerUnknown’s Battlegrounds: Army Attack Celular 2018 Saint Seiya Mobile (Tencent) Celular 2019 Call of Duty: Mobile Celular TBA Pokémon Unite Celular, Nintendo Switch

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 24 de junho.