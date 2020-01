Tudo o que sabemos sobre Pokémon Home

Como prometido, a Game Freak e a Nintendo nos deram uma lista enorme de detalhes, recursos e funções que estão sendo incluídas no Pokémon Home quando for lançado em fevereiro, é mais do que uma boa notícia para os novos e antigos jogadores.

O Home não substituirá apenas o Pokémon Bank, mas também terá o Global Trade System (Sistema Global de Trocas), ou GTS embutido no aplicativo e permitirá que você veja detalhes sobre cada um de seus Pokémon de maneira semelhante à função no Pokémon Go. No entanto, haverá algumas diferenças bem marcantes entre os recursos disponíveis no Plano Gratuito, do Plano Premium.

Com base em todas as informações disponíveis na The Pokémon Company e no site oficial do Pokémon, aqui está tudo o que sabemos sobre o aplicativo Pokémon Home para dispositivos móveis e para Nintendo Switch.

Mas antes disso, eis o custo do Plano Premium antes de analisar o que o aplicativo realmente oferece.

Um mês Três meses 12 meses US$ 2,99 US$ 4,99 US$ 15,99

Transferindo Pokémon entre jogos

O foco principal do Home é permitir que os jogadores transfiram Pokémon de jogos mais antigos para Sword & Shield, desde que os Pokémon sejam elegíveis para serem transferidos. Esse recurso funcionará com o Pokémon Bank no Nintendo 3DS, no Pokémon Go e nos dois Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!

Cada jogo vai interagir de maneira diferente com o Home. Sword & Shield serão capazes de transferir Pokémon apenas entre jogos da oitava geração, depositar Pokémon no serviço ou receber Pokémon de jogos antigos, desde que sejam elegíveis. No entanto, o Bank, Go e Let’s Go funcionarão de maneira muito diferente.

Tanto no Let’s Go Pikachu quanto no Eevee, os jogadores podem transferir Pokémon entre os dois títulos para Sword & Shield, mas não podem receber Pokémon de jogos que não sejam o Go, que já é um recurso disponível no próprio jogo. E uma vez que um Pokémon é removido do Let’s Go, ele não pode ser devolvido aos jogos porque possui valores de atributos diferentes e outros aspectos que não se aplicam a outros jogos da franquia.

O Pokémon Go também é uma via de mão única e não pode receber Pokémon de outros títulos. Esse fato já era esperado, uma vez que não é possível obter um Pokémon de Let’s Go, apesar de ter uma funcionalidade de conexão com o jogo.

E, assim como o Pokémon Bank é um serviço premium, para vincular e transferir Pokémon de títulos de 3DS mais antigos, você precisará ter o Plano Premium do Home. Isso permitirá que você transfira todos os seus Pokémon de qualquer jogo da geração dois em diante para Sword & Shield, contanto que você possa colocá-los no Bank.

A Game Freak também está com uma oferta especial para o primeiro mês de lançamento do Home, disponibilizando o Bank e a ferramenta Poké Transporter para que todos possam usar gratuitamente. Você pode encontrar mais informações sobre o Pokémon Bank e sua funcionalidade no site oficial de Pokémon.

Trocas via Wonder Box ou GTS

O GTS está retornando em Home e permitirá que os jogadores troquem Pokemon com amigos de todo o mundo usando os Pokémon armazenados em sua conta. Ainda não sabemos todos os detalhes sobre cada função de troca, mas aqui está o que sabemos sobre cada uma delas.

Wonder Box

O que parece ser uma versão passiva do Wonder Trading, você pode colocar Pokémon em uma caixa especial e eles serão trocados sem que você precise fazer nada. Com o Plano Básico, você pode colocar 3 Pokémon em uma caixa de uma vez, enquanto usuários Premium podem depositar até 10.

GTS

O GTS é uma maneira dos jogadores especificarem exatamente que Pokémon estão procurando em uma troca, o que significa que você pode procurar alguém que atenda às suas especificações, mesmo que esteja procurando um Pokémon que não tenha registrado na Pokédex. Mas, novamente, você estará limitado a colocar apenas um Pokémon no GTS de cada vez no Plano Básico, enquanto usuários Premium podem depositar três a qualquer momento.

Room Trade

Assim como era fazer trocas com amigos nas antigas Union Rooms, o Room Trade funciona como uma versão expandida que permitirá que até 20 treinadores entrem em uma sala e troquem entre si. Mas, todas as trocas nesta sala são feitas de modo que ninguém sabe quais Pokémon eles estão recebendo e de quem até que as trocas estejam terminadas.

Também não há exclusividade Premium com esses recurso, a não ser o fato de você não poder criar uma sala por conta própria, o que não deve fazer muita diferença, considerando que os resultados das trocas são aleatórios.

Friend Trade

A forma básica de troca que você sempre foi capaz de fazer em Pokémon, onde você e um amigo se reúnem e trocam Pokémon por uma única conexão. Nenhuma parte desse recurso possui exclusividade com o Plano Premium.

Muitos extras também

Existem muitas outras funcionalidades disponíveis no Pokémon Home, algumas delas são o National Pokédex, retornando com modelos 3D completos da arte original do Pokémon (parecem incríveis), bem como a função Judge, que permite verificar quão fortes são os seus Pokémon, como em Go.

Então aqui está uma descrição de cada um desses extras também.

National Dex

Os Pokémon que você adicionar ao seu registro Home serão adicionados a sua National Dex e todas as formas extras, como Mega Evolutions ou Gigantimax, também serão documentadas como entradas separadas. Tudo isso inclui arte exclusiva, entradas de texto e a opção de verificar detalhes sobre suas habilidades e quais movimentos ele pode aprender.

Você também poderá verificar com quais jogos são compatíveis através de um menu conveniente abaixo da imagem principal. Ele informará se você pode usá-lo no Sword & Shield ou não.

Mystery Gifts

Na versão móvel do Home, ocasionalmente você receberá presentes especiais que podem ser para Sword & Shield ou até presentes específicos para o Home. Haverá um menu dedicado para esse recurso com a capacidade de verificar códigos e padrões, além de inserir eventos locais, o que pode sugerir alguns usos futuros do aplicativo.

Judge Pokémon

Um benefício exclusivo do plano Premium, a função Judge permitirá que você veja o quão forte é o seu Pokémon, observando seus IVs e outras métricas.

A Sua Sala

Ainda não sabemos muito sobre esse assunto, mas parece ser mais um editor de perfil com adesivos e outros itens colecionáveis ​​que você pode obter realizando tarefas e desafios com o aplicativo. Mais informações estarão disponíveis mais perto do lançamento.

Dados das batalhas e Notícias

Através dos Dados das Batalhas poderá acompanhar vários fatores de uma competição on-line de Sword & Shield. Isso inclui porcentagens de uso de Pokémon e seus movimentos, mas será lançado posteriormente.

Você também pode verificar as notícias sobre os próximos eventos, presentes e outras informações usando o aplicativo.

Pontos Pokémon Home

Por fim, os Pontos Pokémon Home são uma moeda que pode ser criada depositando cada vez mais Pokémon no aplicativo. Isso pode ser transferido como Battle Points (BP) que você pode usar nos principais títulos de Pokémon para comprar itens competitivos.

E agora que já vimos todas as informações, veja a diferença entre os planos Básico e Premium, além de uma tabela adicional mostrando os recursos que serão bloqueados nas versões móvel e Switch do aplicativo.

Plano Básico x Premium

Característica Básico Premium Transferir Pokémon do

Pokémon Bank Indisponível Disponível Limite Geral de Depósito 30 Pokémon 6.000 Pokémon Limite de Depósito Wonder Box 3 Pokémon 10 Pokémon Limite de depósito GTS 1 Pokémon 3 Pokémon Room Trade Participar Participar e criar sala Pokemon Judge Indisponível Disponível

Recursos da versão

Funcionalidade Switch Celulares Transferir Pokémon de Let’s Go, Pikachu! e

Eevee! Disponível Indisponível Transferir Pokémon de Sword and Shield Disponível Indisponível Transferir Pokémon do Pokémon Bank Disponível Disponível Pokémon Judge Disponível Disponível Trocar Pokémon Indisponível Disponível Mystery Gifts Indisponível Disponível Dados de Batalha Indisponível Disponível Verificar Notícias Indisponível Disponível Trocar Pontos Pokémon HOME por BP Disponível Indisponível

O Pokémon Home está programado para ser lançado em fevereiro, mas nenhuma data foi confirmada ainda.

