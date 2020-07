Todos os times e recompensas da Equipe GO Rocket em Pokémon Go

Com a Equipe GO Rocket à solta em Pokémon Go, pode ser difícil preparar um time para derrotar todo e qualquer Recruta que você acabar encontrando.

Não é tão difícil lidar com os Recrutas, mas, depois de alguns dias interagindo com balões e enfrentando algumas das diversas combinações, pode ser melhor fazer um time que dê conta de ao menos algumas delas.

Não só fica mais fácil de preparar seu time para o que quer que os oponentes da Equipe GO Rocket tenham na manga, mas também pode ajudar você a decidir se quer tentar capturar o Pokémon Sombroso recompensa ao derrotá-los. Só de olhar para o texto de cada Recruta, você pode saber na hora que tipo de batalha o espera.

Confira aqui a lista de todos os times e Pokémon Sombrosos que pode encontrar ao desafiar os Recrutas da Equipe GO Rocket nos balões. Pokémon Brilhantes não são possíveis em todos esses encontros, e os disfarces de Giovanni também estão listados.

Tipo de time Gênero e fala de Recruta da Equipe GO Rocket Primeiro Pokémon Segundo Pokémon Terceiro Pokémon Pokémon Sombroso recompensa Os mais fortes Mulher Snorlax Snorlax

Gardevoir

Poliwrath Gyarados

Dragonite Snorlax Disfarce — Bellsprout Weepinbell

Raticate Raticate

Snorlax Bellsprout Inseto Homem; “Vamos, meu poderoso Pokémon inseto!” Weedle

Shuckle

Venonat Kakuna

Scizor

Venomoth Beedrill

Scyther

Scizor Shuckle

Weedle

Venonat Sombrio Mulher; “Onde há luz, há também escuridão.” Stunky Stunky

Sabeleye

Stunktank Shiftry

Stunktank Stunky Dragão Mulher; “GRRRR! …Se ligou no rugido?” Dratini Dratini

Dragonair

Flygon Dragonair

Dragonite

Gyarados Dratini Elétrico Mulher; “Prepare-se para um choque e tanto!” Magnemite

Electabuzz

Mareep Electabuzz

Flaafy

Magneton Ampharos

Electabuzz Magnemite

Electrabuzz

Mareep Lutador Mulher; “Esse físico todo aqui não é só pra agradar aos olhos!” Machop

Hitmonchan

Hitmonlee Machop

Hitmonlee Machoke Machop

Hitmonchan

Hitmonlee Fogo Mulher; “Você tem ideia do quão quente é o bafo de fogo de um Pokémon?” Vulpix

Growlithe

Houndour Ninetales

Houndoom Arcanine

Houndoom

Charmleon Growlithe

Ninetales

Houndoom

Houndour

Vulpix Voador Mulher; “Chegou a hora de batalhar contra meus Pokémon de tipo Voador!” Zubat

Golbat Golbat

Scyther

Crobat Gyarados

Dragonite

Crobat Zubat

Golbat Fantasma Homem; “Bú…bú…bú…bú…bú…!” Misdreavus Sableye

Banette

Dusclops Sableye

Banette

Dusknoir Misdreavus Planta Homem; “Não se mete com a gente!” Exeggcute

Turtwig Ivysaur

Weepinbell

Gloom Victreebel

Shiftry

Vileplume Turtwig

Exeggcute Terrestre Homem; “Eu vou te humilhar!” Gligar Marowak

Pupitar

Vibrava Gliscor

Flygon Gligar Gelo Mulher; “Eu vou te congelar de medo!” Snover Snover

Abomasnow Lapras

Abomasnow Snover Normal Homem; “Normal e fraco são duas coisas bem diferentes.” Rattata

Porygon

Zubat Raticate

Porygon2 Porygon-Z

Snorlax Rattata

Porygon

Zubat Veneno Mulher; “Estou pronta para dar o bote!” Nidoran (M/F) Golbat

Muk

Grimer Nidorina

Nidorino Nidoran (M/F) Psíquico Homem; “Você tem medo de poderes psíquicos ocultos?” Drowzee

Wobbuffet

Abra Ralts

Drowzee

Hypno Hypno

Kadabra

Kirlia Drowzee

Abra

Wobbuffet

Hypno

Ralts Pedra Homem; “Let’s rock and roll!” Omanyte

Shuckle Larvitar

Pupitar Pupitar

Tyranitar Shuckle

Omanyte Água Mulher; “Estas águas são traiçoeiras!” Psyduck

Mudkip Poliwhirl

Golduck Poliwrath

Politoed Psyduck Água Homem; “Estas águas são traiçoeiras!” Magikarp Magikarp Magikarp

Gyarados Magikarp

Confir a lista completa de possíveis encontros, possibilidades de Pokémon Brilhantes e informações dos líderes no subreddit.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 13 de julho.