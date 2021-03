Todos os principais jogos de Pokémon em ordem cronológica

Projetar um jogo é uma coisa, mas criar uma franquia e a transformar em um império é outra.

Embora possa ser relativamente fácil atrair massas durante a era da informação, era um mundo totalmente diferente nos anos 90. Pokémon foi lançado pela primeira vez como um RPG para Game Boy da Nintendo, e depois de um lançamento local no Japão, a atenção em torno da futura terceira franquia de videogame mais vendida começou a aumentar.

A adaptação para anime dos primeiros títulos permitiu que a febre Pokémon cruzasse continentes. Junto com os primeiros fãs, uma parte da base de jogadores foi introduzida na série por meio da série de anime, que também moldou a infância de muitos fãs.

Os principais títulos da franquia Pokémon foram lançados em gerações. Isso significava que cada jogo tinha Pokémon e personagens diferentes. Este ciclo contínuo manteve as massas vindo para mais, enquanto também aumentava o tamanho da Pokédex. Os treinadores naturalmente queriam continuar pegando todos eles e também foram fisgados pelas novas histórias.

Não há dúvida de que excelentes desenvolvedores participaram da criação de cada jogo Pokémon, mas há outro fator que foi fundamental para o sucesso da franquia. Controlar o hype e entusiasmo em torno de sua franquia é outro fator crítico que faz uma série dar certo ou quebrar. Muito ou pouco de qualquer coisa pode facilmente reduzir os interesses dos jogadores, e Pokémon fez isso da maneira correta.

São mais de 15 jogos na franquia principal e inúmeros spin-offs, com Pokémon Go levando a coroa por ser o mais popular.

Aqui estão todos os jogos Pokémon da série principal em ordem cronológica.

Pokémon Green e Red

Pokémon Red and Green – Imagem via Nintendo

Geração : Primeira Geração

: Primeira Geração Plataforma : Nintendo Game Boy

: Nintendo Game Boy Data de lançamento : 27 de fevereiro de 1997

Lançado originalmente com exclusividade no Japão, Pokémon Red e Green foram praticamente os primeiros a iniciar o que viria a se tornar um fenômeno. Estreando com as primeiras 151 espécies de Pokémon, o jogo apresentava a mecânica central de treinamento, captura e batalha com Pokémon. O objetivo final era se tornar o melhor, conquistando a liga e completando a Pokédex.

Pokémon Red e Blue

Pokémon Red and Blue – Imagem via Nintendo

Geração : Primeira Geração

: Primeira Geração Plataforma : Nintendo Game Boy

: Nintendo Game Boy Data de lançamento: 28 de setembro de 1998

Após seu sucesso doméstico inicial, era inevitável para Pokémon chegar às prateleiras ao redor do mundo. Pokémon Red e Blue eram essencialmente as versões refeitas dos títulos originais. As versões mais refinadas do jogo apresentavam a mesma mecânica dos primeiros títulos.

Enquanto o lançamento inicial no Japão trazia sinais de sucesso futuro, as versões de 1998 mostraram todo o potencial da franquia Pokémon e as alturas que ela pode alcançar em termos de popularidade.

Pokémon Yellow

Pokémon Yellow – Imagem via Nintendo

Geração : Primeira Geração

: Primeira Geração Plataforma : Nintendo Game Boy Color e Game Boy Color

: Nintendo Game Boy Color e Game Boy Color Data de lançamento: 19 de outubro de 1999

À medida que a franquia Pokémon começou a construir sua dinastia global, sua adaptação para anime permitiu que ela chegasse a todas as partes do mundo. O número de novos jogadores que procuraram experimentar os jogos depois de ver o anime atingiu níveis inimagináveis. Seria correto oferecer-lhes uma experiência semelhante.

Ainda não muito diferente dos primeiros títulos em muitos aspectos, Pokémon Yellow apresentava Pikachu como um companheiro na tela que seguia os jogadores enquanto eles vagavam pelo mundo.

Pokémon Gold e Silver

Pokémon Gold e Silver – Imagem via Nintendo

Geração : Segunda Geração

: Segunda Geração Plataforma : Nintendo Game Boy Color

: Nintendo Game Boy Color Data de lançamento: 15 de outubro de 2000

O novo hardware permite que os desenvolvedores levem seus jogos para o próximo nível. O Game Boy Color da Nintendo foi um produto revolucionário, já que jogar em movimento significava jogar em paletas de cores preto e branco até aquele momento.

Junto com um novo visual, mais 100 novos Pokémon foram adicionados ao jogo, rotulados como a Segunda Geração de Pokémon. Pokémon Gold e Silver também aumentaram a capacidade de reprodução, permitindo que os jogadores viajassem de volta à região de Kanto para enfrentar os oito ginásios originais após completar a história.

Pokémon Crystal

Pokémon Crystal – Imagem via Nintendo

Geração : Segunda Geração

: Segunda Geração Plataforma : Nintendo Game Boy Color

: Nintendo Game Boy Color Data de lançamento: 19 de julho de 2001

A partir do início de 2000, a Game Freak começou a se concentrar mais em dar aos jogadores mais opções para personalizar sua experiência de jogo. Pokémon Crystal foi o primeiro título da série que permitia aos jogadores escolherem o seu gênero antes de iniciarem a sua aventura.

Pokémon Ruby e Sapphire

Pokémon Ruby e Sapphire – Imagem via Nintendo

Geração : Terceira Geração

: Terceira Geração Plataforma : Nintendo Game Boy Advance

: Nintendo Game Boy Advance Data de lançamento: 19 de março de 2003

Já era hora de a Nintendo lançar um jogo Pokémon no Nintendo Game Boy Advance, e o fez introduzindo uma nova geração ao mesmo tempo. A terceira geração de Pokémon adicionou 135 espécies à franquia.

O mapa era visivelmente mais detalhado e a introdução das batalhas dois contra dois foi uma lufada de ar fresco para quem queria se tornar o melhor ao lado de seu amigo.

Pokémon FireRed e LeafGreen

Pokémon FireRed e LeafGreen – Imagem via Nintendo

Geração : Primeira Geração (remake)

: Primeira Geração (remake) Plataforma : Nintendo Game Boy Advance

: Nintendo Game Boy Advance Data de lançamento: 9 de setembro de 2004

A franquia Pokémon estava crescendo sem nenhuma indicação de parada, mas ainda havia pessoas que não tinham experimentado o jogo vanilla. Os primeiros títulos ainda estavam em bom estado, mas começaram a parecer um pouco desatualizados.

Pokémon FireRed e LeafGreen vieram em seu socorro, no entanto, praticamente como um remake dos primeiros jogos Pokémon para o Nintendo Game Boy Advance.

Pokémon Emerald

Pokémon Emerald – Imagem via Nintendo

Geração : Terceira Geração

: Terceira Geração Plataforma : Nintendo Game Boy Advance

: Nintendo Game Boy Advance Data de lançamento: 1º de maio de 2005

Pokémon Emerald pode ser considerado uma DLC para Pokémon Ruby e Sapphire. Além de refinar a experiência de jogo base, Emerald adicionou a área de Battle Frontier, onde os treinadores tiveram a chance de lutar com outros treinadores por Battle Points. Esses pontos podem ser usados ​​para desbloquear recompensas no jogo.

Pokémon Diamond e Pearl

Pokémon Diamond and Pearl – Imagem via Nintendo

Geração : Quarta geração

: Quarta geração Plataforma : Nintendo DS

: Nintendo DS Data de lançamento: 22 de abril de 2007

Finalmente chegou a hora da franquia Pokémon fazer sua primeira aparição no Nintendo DS. A funcionalidade de tela dupla do console prolongou o processo de desenvolvimento do novo título, mas uma nova geração de Pokémon foi mais do que suficiente para compensar.

Pokémon Platinum

Pokémon Platinum – Imagem via Nintendo

Geração : Quarta geração

: Quarta geração Plataforma : Nintendo DS

: Nintendo DS Data de lançamento: 22 de março de 2009

Pokémon Platinum foi o título subsequente de Diamond e Pearl. O jogo convidava os jogadores de volta a Sinnoh em uma dimensão alternativa, além dos elementos de jogabilidade mais refinados. As mudanças mais notáveis ​​foram as diferentes versões dos lendários existentes e o novo Pokémon lendário, Giratina.

Pokémon HeartGold e SoulSilver

Pokémon HeartGold e SoulSilver – Screengrab via Nintendo

Geração : Segunda Geração (remake)

: Segunda Geração (remake) Plataforma : Nintendo DS

: Nintendo DS Data de lançamento: 14 de março de 2010

O primeiro remake da série foi um sucesso notável. Foi um agradável presente de boas-vindas aos usuários tardios da série, e não havia razão para parar de fazê-lo. Pokémon HeartGold e SoulSilver foram os remakes de 2010 do Gold/Silver originais.

A característica mais notável do remake era permitir aos jogadores escolher o Pokémon que os seguiria conforme eles se movessem pelo mapa. O enredo também incluiu alguns trechos de Pokémon Crystal, enriquecendo a experiência geral de jogo.

Pokémon Black e White

Pokémon preto e branco – imagem via Nintendo

Geração : Quinta geração

: Quinta geração Plataforma : Nintendo DS

: Nintendo DS Data de lançamento: 6 de março de 2011

Embora não fosse uma atualização de console, era hora de lançar outra geração. A quinta geração de Pokémon adicionou 156 novas entradas à Pokédex e uma nova região chamada Unova.

Novos tipos de batalha também foram introduzidos, como Triple Battle e Rotation, apimentando a jogabilidade básica para os veteranos da série.

Pokémon Black 2 e White 2

Pokémon Black 2 e White 2 – Imagem via Nintendo

Geração : Quinta geração

: Quinta geração Plataforma : Nintendo DS

: Nintendo DS Data de lançamento: 7 de outubro de 2012

Pokémon Black 2 e White 2 foi a primeira vez que a Nintendo lançou uma sequência consecutiva no ano seguinte. Apesar de apresentarem a mesma mecânica, Pokémon Black 2 e White 2 tinham uma proposta de valor única para se separar de outras sequências.

O título convida os jogadores a voltarem à região de Unova dois anos após os acontecimentos ocorridos durante os primeiros jogos Black e White.

Pokémon X e Y

Pokémon X e Y – Imagem via Nintendo

Geração : Sexta geração

: Sexta geração Plataforma : Nintendo 3DS

: Nintendo 3DS Data de lançamento: 12 de outubro de 2013

Um outro movimento para uma nova geração de consoles combinados com uma nova geração de espécies Pokémon é Pokémon X e Y. Ao lado de novos rostos, o jogo também trouxe muitas opções de customização, incluindo escolher o penteado, a roupa e a cor da pele.

Pokémon X e Y também foi o primeiro título a apresentar gráficos 3D para ambientes, e a adição de Megaevoluções foi uma excelente inclusão para os treinadores que dominam a Pokédex.

Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire

Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire – Imagem via Nintendo

Geração : Terceira geração (remake)

: Terceira geração (remake) Plataforma : Nintendo 3DS

: Nintendo 3DS Data de lançamento: 21 de novembro de 2014

A introdução de novas gerações e mecânicas não impediu a Game Freak de projetar remakes, e o ciclo de remakes continuou a crescer com a introdução de Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire.

Além de seus gráficos mais refinados, Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire também apresentavam apenas batalhas e trocas, permitindo aos jogadores experimentar o jogo original em toda a sua glória.

Pokémon Sun e Moon

Pokémon Sun and Moon – Screengrab via Nintendo

Geração : Sétima Geração

: Sétima Geração Plataforma : Nintendo 3DS

: Nintendo 3DS Data de lançamento: 18 de novembro de 2016

Estreando com 81 novas espécies de Pokémon, Pokémon Sun e Moon mudaram as características centrais da história nos jogos Pokémon também. Os jogadores se acostumaram a derrotar todos os oito ginásios antes de serem capazes de enfrentar a Elite Four, mas Pokémon Sun e Moon mudaram isso.

O enredo do jogo exige que os jogadores concluam testes antes de poderem desafiar os Kahuna de uma ilha. Apesar de ser relativamente semelhante ao enredo original, a mudança acabou sendo polêmica na época.

Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon

Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon – Imagem via Nintendo

Geração : Sétima Geração

: Sétima Geração Plataforma : Nintendo 3DS

: Nintendo 3DS Data de lançamento: 17 de novembro de 2017

Pokémon Sun e Moon teve uma sequência apenas um ano após seu lançamento. A variação Ultra do título apresentava um enredo alternativo com novos personagens e espécies Pokémon. Essas sequências rápidas foram essenciais para os jogadores que terminam os jogos Pokémon em alta velocidade, ao mesmo tempo que permitem que os jogadores façam parte do enredo de vários ângulos.

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Let’s Go, Eevee!

Pokémon: Vamos, Pikachu! e vamos lá, Eevee! – Imagem via Nintendo

Geração : Primeira Geração (remake)

: Primeira Geração (remake) Plataforma : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Data de lançamento: 16 de novembro de 2018

O Nintendo Switch foi uma virada de jogo para a Nintendo tanto em termos de jogos quanto de consoles. O Switch rapidamente se tornou um dos consoles mais vendidos do mundo, apresentando muitos jogadores ao universo Nintendo pela primeira vez.

Com as massas mergulhando no que a Nintendo tinha a oferecer pela primeira vez, não seria certo dar o pontapé inicial na sétima geração de jogos Pokémon.

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Let’s Go, Eevee! são essencialmente remakes do Pokémon Yellow. Apesar de um enredo semelhante, o jogo se inspirou em Pokémon Go e projetou a maior parte da mecânica básica em torno do popular spin-off.

Pokémon Sword e Shield

Pokémon Sword and Shield – Imagem via Nintendo

Geração : Oitava Geração

: Oitava Geração Plataforma : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Data de lançamento: 15 de novembro de 2019

Enquanto um remake de Pokémon Yellow ajudou a apresentar mais fãs à franquia, jogadores veteranos estavam ansiosos por uma nova aventura, especialmente em seu Nintendo Switch. Pokémon Sword e Shield apresentou a oitava geração de Pokémon e impressionantes mecânicas 3D à série.

O novo Max Raid Battles aumentou a rejogabilidade online do jogo e as evoluções Dynamax deram aos treinadores algo em que procurar quando se trata de desenvolver seu time.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 02 de março.