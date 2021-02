O maior objetivo de todo treinador é completar sua PokéAgenda e poder finalmente dizer que pegou todos os Pokémon. Você vai encontrar uma boa variedade de Pokémon em Pokémon Go só de andar por aí, mas os mais raros podem tirar seu sono.

Os Pokémon Míticos e Lendários funcionam de forma diferente dos outros: eles não andam por aí e costumam aparecer só em eventos especiais, missões de Pesquisa ou Batalhas de Reide EX. O EX significa Exclusivo, e essas Reides acontecem em Ginásios de Reide EX, onde você só pode entrar com convite.

Se você achou que capturar os Pokémon Lendários era difícil, ir atrás de um Mítico faz com que um Lendário pareça fácil. O título de Mítico é apropriado para esses Pokémon, já que parecia mesmo que eram seres mitológicos, de tão incrivelmente raros.

Confira todos os Pokémon Míticos de Pokémon Go, separados por região.

Hoenn

Captura de tela via Niantic Captura de tela via Niantic

Jirachi Tipo principal : Aço Tipo secundário : Psíquico Como conseguir : missões de Pesquisa Especial, GO Fest 2019 e Um Sono de Mil Anos

Deoxys Tipo principal : Psíquico Como conseguir : Batalhas de Reide e Batalhas de Reide EX Deoxys pode ser encontrado em quatro formas diferentes. As formas Normal, Ataque, Defesa e Velocidade são boas em áreas diferentes, então enfrentar cada uma delas vai ser uma experiência nova.



Johto

Captura de tela via Niantic

Celebi Tipo principal : Psíquico Tipo secundário : Planta Como conseguir : GO Fest 2018, missões de Pesquisa Especial Uma Ondulação no Tempo e Distraídos por Algo Brilhante.



Kanto

Captura de tela via Niantic

Mew Tipo principal : Psíquico Como conseguir : completando a Pesquisa Especial Uma Descoberta Mítica.



Sinnoh

Captura de tela via Niantic Captura de tela via Niantic Captura de tela via Niantic Captura de tela via Niantic Captura de tela via Niantic

Phione Tipo principal : Água Como conseguir : Desconhecido

Manaphy Tipo principal : Água Como conseguir : Desconhecido

Darkrai Tipo principal : Sombrio Como conseguir : Batalha de Reide

Shaymin Tipo principal : Planta Como conseguir : Desconhecido Shaymin também tem uma segunda forma, que pode voar. Devido a sua habilidade, a forma adicional também tem o tipo secundário Voador.

Arceus Tipo principal : Normal Como conseguir : Desconhecido



Desconhecido

Captura de tela via Niantic Captura de tela via Niantic

Meltan Tipo principal : Aço Como conseguir : missões de Pesquisa Especial Vamos nessa, Meltan, e nas Caixas Misteriosas.

Melmeltan Tipo principal : Aço Como conseguir : evoluindo Meltan.



Unova

Captura de tela via Niantic Captura de tela via Niantic Captura de tela via Niantic Captura de tela via Niantic

Victini Tipo principal : Psíquico Tipo secundário : Fogo Como conseguir : missões de Pesquisa Especial GO Fest 2020: Foguete Direto para a Vitória e Investiguem uma Energia Misteriosa.

Keldeo Tipo principal : Água Tipo secundário : Lutador Como conseguir : Desconhecido Keldeo tem uma segunda forma, Resolução, que tem os mesmos tipos.

Meloetta Tipo principal : Normal Tipo secundário : Psíquico Como conseguir : Desconhecido Meloetta tem uma segunda forma, Pirueta, cujo tipo secundário é Lutador em vez de Psíquico.

Genesect Tipo principal : Inseto Tipo secundário : Aço Como conseguir : Batalhas de Reide e missões de Pesquisa Uma Análise de Disco e Campeão do Desafio Retrô 2020.



Além de serem extremamente raros, os Pokémon Míticos tendem a ser bem poderosos. Fortalecer ou trocar esses Pokémon vai custar muita Poeira Estelar e os Pokémon Míticos também estão banidos da maior parte dos eventos da Liga de Batalha GO.

Se um Pokémon Mítico só estiver disponível através de reides, é recomendável preparar um bom time que possa lidar com aquele Pokémon, com base nos tipos dele.

Tendo em mente que a Niantic sempre busca trazer as novas gerações de Pokémon, essa lista pode mudar com o tempo. Quando um novo Pokémon Mítico der o ar da graça, causará burburinho na comunidade. Seguir as redes sociais de Pokémon Go pode ajudar a ficar em dia com o novo conteúdo e se preparar para qualquer reide especial.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 21 de fevereiro.