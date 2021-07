Todos os Pokémon lendários da Hora do Vento do Dia de Raides do Pokémon Go Fest 2021

Pokémon Go Fest 2021 será dividido em partes novamente, com cada dia do evento focando em um aspecto diferente da jogabilidade e oferecendo bônus, recompensas e conteúdo específicos.

Neste ano, o evento acontecerá nos dias 17 e 18 de julho, das 10h às 18h locais. O segundo dia se concentra especificamente em raides e em levar os jogadores a participarem do maior número possível de raides.

Durante o segundo dia, todos os Pokémon lendários que já estiveram disponíveis no Pokémon Go estarão de volta à rotação. Para conseguir isso, a Niantic usará quatro horas de reides específicas: Vento, Lava, Gelo e Trovão, que dividirão quais Pokémon aparecerão nessas raides cinco estrelas.

Cada hora de raide começará em um determinado período de tempo, começando com a hora do vento às 10h e às 14h no horário local. Na maior parte, cada tema específico é usado para corresponder ao Pokémon que aparece a cada hora com base em suas habilidades ou tipo. Então, se você planeja fazer uma raide, aqui estão todos os Pokémon lendários exclusivos da Hora do Vento em Pokémon Go Fest 2021. Você também deve ficar atento aos anéis de Hoopa às 2 da manhã, horário local, antes da mudança do evento.

Raides da Hora do Vento

Mewtwo (Brilhante disponível)

Ho-Oh (Brilhante disponível)

Latias (Brilhante disponível)

Latios (Brilhante disponível)

Regigigas (Brilhante disponível)

Giratina (Brilhante disponível)

Virizion (Brilhante disponível)

Tornadus Forma Therian

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 17 de julho.