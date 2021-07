Todos os Pokémon lendários da Hora do Trovão do Dia de Raides do Pokémon Go Fest 2021

Pokémon Go Fest 2021 está colocando as lendas na vanguarda do seu segundo dia, com todos os Pokémon lendários que já estiveram disponíveis no Pokémon Go ganhando um lugar na rotação de raides. Esta é apenas uma das muitas partes que compõem o Go Fest deste ano, onde o conteúdo muda de hora em hora e diferentes bônus e recompensas vêm a cada rotação.

Os Pokémon lendários são o foco do segundo dia. O evento acontecerá no dia 18 de julho das 10h às 18h, horário local, e contará com quatro horas de raides individuais: Vento, Lava, Gelo e Trovão, para dividir quais Pokémon estão aparecendo em raides de cinco estrelas.

A hora do trovão acontece às 13h e 17h, horário local, para encerrar a rotação. Durante esse tempo, os jogadores encontrarão Pokémon do tipo Elétrico e Aço, com a única exceção sendo o Xerneas. Se você vai ignorar a previsão do tempo e jogar durante a tempestade, aqui estão todas as raides de Pokémon lendários exclusivos da Hora do Trovão no Pokémon Go Fest 2021. Você também deve ficar atento aos anéis de Hoopa às 2 da manhã, horário local, antes da mudança do evento.

Raides da Hora do Trovão

Zapdos (brilhante disponível)

Raikou (brilhante disponível)

Registeel (Shiny disponível)

Rayquaza (brilhante disponível)

Dialga

Coballion (brilhante disponível)

Thundurus Therian Forme

Zekrom

Xerneas

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 17 de julho.