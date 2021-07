Todos os Pokémon lendários da Hora do Gelo do Dia de Raides do Pokémon Go Fest 2021

Pokémon Go Fest 2021 tem mais seções do que a maioria dos eventos que a Niantic organiza, e isso dura apenas dois dias.

Dependendo de quando você está jogando, você estará lidando com diferentes bônus, recompensas e conteúdo que normalmente mudam a cada hora. Especificamente para o segundo dia, que acontece em 18 de julho das 10h às 18h, horário local, todos os Pokémon lendários que já estiveram disponíveis no Pokémon Go estarão de volta à rotação de raides.

A Niantic está dividindo-o como as rotações de habitat, usando quatro horas de raide individuais, Vento, Lava, Gelo e Trovão, para dividir quais Pokémon estão aparecendo em raides de cinco estrelas.

Para o a Hora do Gelo, que acontece às 12h e 16h no horário local, os jogadores encontrarão Pokémon do tipo Água e Gelo, com a adição do exclusivo Trio do Lago. Se quiser enfrentar a atmosfera invernal, aqui estão todas as raides de Pokémon lendários exclusivos da hora do Gelo no Pokémon Go Fest 2021. Você também deve ficar atento aos anéis de Hoopa às 2 da manhã, horário local, antes da mudança do evento.

Raides da Hora do Gelo

Articuno (brilhante disponível)

Suicune (brilhante disponível)

Lugia (brilhante disponível)

Regice (brilhante disponível)

Kyogre (brilhante disponível)

Palkia

Kyurem

Uxie Ásia-Pacífico apenas

Mesprit África e Europa apenas

Azelf Apenas Américas



Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 17 de julho.