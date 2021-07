Todos os Pokémon lendários da Hora da Lava do Dia de Raides do Pokémon Go Fest 2021

Com um foco dividido em mais de um dia, Pokémon Go Fest 2021 está trabalhando com vários aspectos diferentes da jogabilidade e oferecendo bônus, recompensas e conteúdo específicos, dependendo da hora em que você joga.

Para o segundo dia, que acontece em 18 de julho, das 10h às 18h, horário local, todos os Pokémon lendários que já estiveram disponíveis no Pokémon Go estarão de volta à rotação de raides.

A Niantic está dividindo-o como as rotações de habitat e usará quatro horas de raides individuais: Vento, Lava, Gelo e Trovão, para definir quais Pokémon estão aparecendo em raides de cinco estrelas.

Para o Hora da Lava, que acontecerá às 11h e 15h, horário local, o foco será principalmente os tipos Fogo, Terrestre e Pedra, com uma apresentação de Yveltal. Então, se você planeja suportar o calor, aqui estão todas as raides de Pokémon lendários exclusivos da Hora da Lava do evento Pokémon Go Fest 2021. Você também deve ficar atento aos anéis de Hoopa às 2 da manhã, horário local, antes da mudança do evento.

Raides da Hora da Lava

Moltres (brilhante disponível)

Entei (brilhante disponível)

Regirock (brilhante disponível)

Groudon (brilhante disponível)

Heatran (brilhante disponível)

Terrakion (brilhante disponível)

Reshiram

Landorus Forma Therian

Yveltal

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 17 de julho.