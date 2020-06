Todos os Pokémon jogáveis ​​em Pokémon Unite

O Pokémon Unite, um título MOBA desenvolvido em parceria com a TiMi Studios da Tencent e a The Pokémon Company, está em consrtução, e com ele vem muitas possibilidades únicas.

O Unite não precisa seguir as mesmas regras de um jogo Pokémon padrão. Em vez disso, ele vai brincar com seus Pokémon mais do que a maioria dos outros jogos spin-off de Pokémon costumam fazer.

Ainda não temos uma janela de lançamento para o Unite, mas a stream de revelação mostrou muitos Pokémon que serão incluídos no início do jogo. Aqui estão todos os Pokémon que apareceram na tela de seleção de personagem do jogo durante a apresentação.

Captura de tela via Pokemon

Venusaur

Charizard

Blastoise

Pikachu

Clefable

Machamp

Gengar

Snorlax

Lucario

Talonflame

Como esperado de um novo título Pokémon, a primeira generação está bem representada. Mas como é um MOBA, os jogadores podem esperar mais de uma dúzia de Pokémon jogáveis ​​no mínimo, assim que o jogo for lançado.

Uma das principais mecânicas do jogo, assim como qualquer MOBA, é aumentar o nível do seu personagem para obter habilidades mais fortes à medida que a partida se prolonga. E no Unite, isso também se vincula à mecânica de evolução dos Pokémon.

Na maioria dos casos, os jogadores começam com a primeira forma de um Pokémon e precisam passá-lo de nível como em um dos títulos principais, se quiserem aprender novos movimentos e evoluir. Isso significa que grande parte da lista será composta de Pokémon com evoluções em três estágios, mas não inteiramente, já que temos Snorlax na lista.

