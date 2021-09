Todos os Pokémon brilhantes disponíveis durante o evento de Pokémon o Filme: Segredos da Selva em Pokémon Go

Pokémon Go está comemorando o lançamento do mais recente filme Pokémon, Pokémon o Filme: Segredos da Selva, com um novo evento que mesclará conteúdo novo e antigo conectado ao filme.

Durante 1 a 10 de outubro, o Pokémon Mítico Zarude aparecerá pela primeira vez no Pokémon Go, junto com vários Pokémon que aparecem no filme. E se os jogadores tiverem sorte, eles podem encontrar algum Pokémon brilhante específico para o evento também.

Assim como na maioria dos eventos normais, as chances desses Pokémon serem Brilhantes não serão aumentadas como durante os eventos do Dia Comunitário, embora suas chances de encontrar os Brilhantes específicos do evento aumentem. Então, se você planeja procurar algum Pokémon Brilhante na selva, aqui estão todos os Pokémon Brilhantes que podem aparecer no evento Segredos da Selva 2021.

Pokémon Brilhante na natureza

Pikachu Explorador

Dwebble

Pokémon Brilhante de Reide

Reide de uma estrela

Pikachu Explorador

Larvitar

Roggenrola

Rufflet

Reide de três estrelas

Lickitung

Chansey

Pinsir

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 23 de setembro.