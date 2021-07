Todos os pacotes de Aeon Gem no Pokémon Unite e seus preços

Pokémon Unite está agora disponível em todo o mundo para Nintendo Switch, o que significa que os jogadores podem começar a jogar o jogo e aumentar os níveis. Como Unite é um título gratuito, ele incorporará várias microtransações em certas partes do jogo.

Como a maioria dos jogos gratuitos, o Unite é tecnicamente classificado como “free-to-start” (gratuito para iniciar), que é um termo comum usado para descrever um jogo que é gratuito, mas oferece aos jogadores compras opcionais no jogo.

Para o Unite, as compras no jogo serão representadas por Aeon Gems, que podem ser usadas no lugar da moeda gratuita do jogo para comprar itens básicos como itens cosméticos para Pokémon jogáveis ​​e o personagem treinador do jogador. O principal uso para essas Aeon Gems será Unite Licenses, ou usado para desbloquear vários Pokémon para usar em partidas, ou para atualizar os passes de batalha sazonais.

Além de ganhar Aeon Gems por meio de várias tarefas no jogo, os jogadores também podem comprá-las diretamente na loja. Se você estiver interessado em ver quais pacotes estão disponíveis, aqui estão todas as ofertas de Aeon Gem disponíveis atualmente no Unite.

Pacotes de Aeon Gems

Pacotes regulares

60 Aeon Gems: R$ 4,90 Também inclui 60 Aeon Gems de bônus para a primeira compra

245 Aeon Gems: R$ 22,90 Também inclui 245 Aeon Gems de bônus na primeira compra

490 Aeon Gems: R$ 44,90 Também inclui 490 Aeon Gems de bônus na primeira compra

1.220 Aeon Gems: R$ 109,90 Também inclui 1.220 Aeon Gems de bônus na primeira compra



Pacotes de bônus

2.450 Aeon Gems: R$ 224,90 Também inclui 290 Aeon Gems de bônus

3.050 Aeon Gems: R$ 279,90 Também inclui 450 Aeon Gems de bônus

6.000 Aeon Gems: R$ 549,90 Também inclui 1.100 Aeon Gems de bônus



Para efeito de comparação, as Unite Licenses podem custar 345, 460 ou 575 Aeon Gems dependendo do Pokémon, o que significa que para desbloquear apenas um Pokémon, os jogadores precisarão gastar $ 7,99 se não os possuírem e já tiverem usado o bônus de compra pela primeira vez.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 21 de julho.