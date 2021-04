Todos os destaques da celebração do New Pokémon Snap no Pokémon Go

Para ajudar a comemorar o lançamento do New Pokémon Snap no Nintendo Switch, a Niantic e a The Pokémon Company estão lançando um evento de colaboração dentro do Pokémon Go.

Entre 29 de abril e 2 de maio, o evento se concentrará em tirar retratos de Pokémon e de você no aplicativo, com Pokémon com o tema da região Lental do novo jogo surgindo na natureza.

Além disso, Smeargle aparecerá com mais frequência nos retratos, embora apareça apenas um número limitado de vezes. Esta também será a primeira vez que os jogadores poderão encontrar um Smeargle Brilhante, mas apenas até o fim do evento.

Haverá Pesquisa de Campo e Pesquisa Temporária exclusivas para o evento também, então se você planeja fazer tudo, aqui estão os Pokémon que surgirão com mais frequência, os encontros, reides de eventos e mais adicionados durante a celebração.

Aumento de surgimentos na natureza

Dodrio

Aipom (brilhante disponível)

Lotad (brilhante disponível)

Cacnea

Ducklett

Aparições em retratos

Smeargle (brilhante disponível) Maior chance de aparecimento, embora o número de aparições seja limitado



Reides específicas do evento

Uma estrela Trapinch (brilhante disponível)

Três estrelas Vaporeon Meganium



Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 18 de abril.