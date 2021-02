Todos os Desafiantes do Go Tour e como vencê-los no Pokémon Go Tour: Kanto

Como parte do Pokémon Go Tour: Kanto, vários jogadores foram adicionados ao jogo como Treinadores não jogáveis depois de ganhar um concurso para o evento.

Esses treinadores aparecem nas Poke Paradas e são parte de um novo desafio que estará acontecendo durante todo o evento e, potencialmente, na Celebração Kanto, depois.

Não há um conjunto específico de pesquisa vinculado a esses personagens, mas os oito Desafiantes do Go Tour farão parte de várias outras partes do evento. Você precisará derrotá-los em uma batalha para terminar as tarefas de pesquisa de campo e temporárias, e aqui está o que você pode esperar de cada um ao desafiá-los.

Desafiantes do Go Tour

CashmereFeline: Persian, Dragonair e Ninetails

Uma equipe equilibrada que não possui nenhuma grande jogada, você pode trazer com segurança um tipo Pedra ou Terrestre para a luta para vencer o Ninetails. Dragonair pode ser mais complicado, mas contanto que você possa lidar com ele ou com o Nintetails primeiro, você deve se dar bem contra o Persian.

DieCurryWurst: Charmander, Charmeleon e Charizard

Indiscutivelmente o Desafiante do Go Tour mais fácil, DieCurryWurst tem uma equipe inteiramente focada na linha evolutiva Charmander. Traga um Pokémon de Pedra ou Água e você ficará bem.

enjoyryde: Snorlax, Clefable e Wigglytuff

Enjoyryde tem uma equipe com muita vida, com Snorlax conseguindo causar algum estrago, se você não se planejar. Você não pode depender apenas de Lutadores porque os tipos Fada podem vencer você, então uma mistura de Aço e Lutador com bastante vida como Machamp ou Conkeldurr vai funcionar.

Juanevoli: Pikachu

Equipe Pikachu se apresentando, mas Juanevoli mudou as coisas usando diferentes variantes do mascote do tipo elétrico. Os tipos Terrestre e Pedra ainda irão destruir as versões Balão, Halloween e o Pikachu normal.

LenToa9: Geodude, Graveler e Onix

LenToa9 tem uma das equipes mais estranhas, não usando toda a linha Geodude e adicionando um Onix. Qualquer tipo Água ou Planta decente será suficiente para varrer o time de dois tipos. Um bônus se você usar um Lotad.

Maibuleo: Gloom, Butterfree e Victreebel

Queime-o com fogo, especialmente porque todos os três Pokémon de Maibuleo são do tipo Planta ou Inseto. Fogo, Voador ou qualquer coisa combinando os dois irá facilmente limpar o esquadrão liderado por Victreebel.

Oneslapguy: Nidoran, Koffing e Gengar

Oneslapguy tem um Gengar, e só isso. Use um tipo Psíquico decente e você pode levar essa vitória, desde que possa aguentar alguns golpes do tipo fantasma.

Telli997: Flareon, Jolteon e Vaporeon

O verdadeiro equilíbrio de usar Eeveeloutions, você não terá um único tipo para vencer esta batalha. O tipo Terrestre pode lidar com a maior parte do trabalho, e um Pokémon como Torterra pode ser capaz de fazer a varredura sozinho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 19 de fevereiro.