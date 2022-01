Todos os cães da franquia Pokémon

Na franquia Pokémon, há centenas de espécies únicas inspiradas nas mais diversas fontes, como os animais. Em muitas espécies, não é tão óbvio perceber o que inspirou o design, mas algumas inspirações são mais evidentes que outras. Ao longo de diversas gerações de jogos, tivemos uma boa quantidade de Pokémon inspirados, ao menos parcialmente, em cachorros, enquanto outros ainda deixam dúvidas.

Confira todas as espécies de Pokémon inspiradas em cachorros.

Vulpix

Imagem via The Pokémon Company

Lançado no primeiro jogo da série Pokémon, Vulpix é mais parecido com uma raposa. Esse Pokémon do tipo Fogo tem um visual razoavelmente simples e uma cauda única. A cauda de Vulpix se torna ainda mais importante em sua evolução.

Ninetales

Imagem via The Pokémon Company

Ninetales — a evolução de Vulpix — é uma espécie bem maior com um visual completamente diferente. Os tons dessa espécie são bege e creme, substituindo o marrom de sua forma inicial. Como o nome sugere, as nove caudas (“nine tails”, em inglês) do Pokémon são sua principal característica.

Growlithe

Imagem via The Pokémon Company

Growlithe — o primeiro Pokémon da franquia a ser completamente inspirado em um cão doméstico — também é um Pokémon do tipo Fogo, mas seu pelo alaranjado tem listras pretas. Não há muito mais a dizer sobre essa espécie, a não ser que é um dos Pokémon mais populares desta lista.

Arcanine

Imagem via The Pokémon Company

A evolução de Growlithe se chama Arcanine. Essa espécie é uma versão maior e de aparência mais madura do personagem anterior. Assim como muitas outras espécies da franquia, Arcanine não foi inspirado apenas em um cão doméstico. A inspiração para Arcanine também conta com várias criaturas caninas mitológicas.

Snubbull

Imagem via The Pokémon Company

A segunda geração de jogos continuou trazendo mais Pokémon inspirados em cachorros, sendo Snubbull um dos melhores exemplos. Este Pokémon foi evidentemente inspirado nos buldogues, embora sua cor principal seja o rosa.

Granbull

Imagem via The Pokémon Company

Granbull é a evolução de Snubbull e mantém todas as principais características de seu design, mas com uma aparência mais sinistra. Uma característica que define a espécie Grandbull é ter dois dentes enormes saindo de sua mandíbula.

Houndour

Imagem via The Pokémon Company

Mais um design inspirado em uma raça específica, Houndour lembra muito um doberman. Seu design é um dos mais únicos, com uma armadura que parece ser feita de osso ou de metal em sua cabeça, suas costas e suas patas.

Houndoom

Imagem via The Pokémon Company

Houndoom — a evolução de Houndour — tem dois chifres enormes que parecem ser do mesmo material que a armadura. A armadura de Houndour aparece como um pingente no pescoço desse Pokémon. Além dessas pequenas mudanças e da nova cauda pontiaguda, a maior parte das características do design de Houndoom é igual à do Pokémon anterior.

Smeargle

Imagem via The Pokémon Company

Talvez um dos Pokémon mais interessantes da lista, Smeargle também tem aparência canina, mas ele caminha sobre duas patas e pinta com a cauda. Como o nome sugere, a inspiração desta espécie veio da raça beagle.

Suicune

Imagem via The Pokémon Company

O primeiro Pokémon lendário inspirado em um cão é Suicune. Essa fera mítica do tipo Água apareceu em Pokémon Gold e Silver, junto com dois Pokémon inspirados em gatos. Além do formato geral da espécie, não há muito mais de cachorro em Suicune, que realmente parece mais uma entidade mítica.

Poochyena

Imagem via The Pokémon Company

Poochyena foi lançado na terceira geração de jogos de Pokémon e acredita-se que ele seja um híbrido entre cachorro e hiena. O design simples da espécie conta com uma camada de pelos cinza e detalhes em preto.

Mightyena

Imagem via The Pokémon Company

Ao evoluir Poochyena, ele se tornará Mightyena. Essa evolução é um bicho bem maior, que retém semelhanças mínimas em termos de design. Esta espécie tem pelos de duas cores e garras muito afiadas.

Electrike

Imagem via The Pokémon Company

Um cão verde não é algo que se vê todo dia, mas é inegável que esse design tem alguma inspiração canina. Essa espécie de quatro patas tem pelo verde e amarelo e sua cabeça comprida lembra um capacete. O design de Electrike é também uma homenagem ao tipo Elétrico deste Pokémon.

Manectric

Imagem via The Pokémon Company

Na evolução de Electrike, Manectric, há uma nova estilização. Em vez de a cabeça lembrar um capacete, Manectric de fato usa um capacete que aponta para cima. Outra grande mudança ao design é sua cor, que complementa o tom amarelado com azul em vez de verde.

Riolu

Imagem via The Pokémon Company

Riolu, Pokémon Lutador lançado na quarta geração, foi inspirado em mitologia egípcia antiga. A evolução do Pokémon é inspirada em Anubis.

Lucario

Imagem via The Pokémon Company

Lucario é outra espécie popular desta lista e foi inspirado no deus egípcio Anubis. Isso fica evidente nas características faciais de Lucario, mas o Pokémon tem um pelo azul único.

Lillipup

Imagem via The Pokémon Company

Não precisa olhar duas vezes para descobrir a origem do Pokémon chamado Lillipup. Essa criatura fofa foi inspirada na raça Yorkshire.

Herdier

Imagem via The Pokémon Company

Herdier não muda tanto o design de Lillipup, mas é uma espécie um pouco maior e tem mais pelos no rosto.

Scoutland

Imagem via The Pokémon Company

Novamente, a única mudança significativa na evolução final de Lillipup é o tamanho. Outras pequenas mudanças em Scoutland incluem pelos faciais bem maiores, que lembram uma barba, e uma pelagem escura inferior que não estava presente na evolução anterior.

Zorua

Imagem via The Pokémon Company

Zorua, outro Pokémon inspirado em raposa, chegou à franquia na geração Black & White dos jogos. Esta criatura pequena e fofa tem pelo escuro com algumas partes em vermelho.

Zoroark

Imagem via The Pokémon Company

A sinistra evolução de Zorua, Zoroark, é bem maior e fica em pé sobre duas patas. Esse Pokémon do tipo Sombrio tem uma postura agressiva, combinando com sua ofensiva poderosa.

Furfrou

Imagem via The Pokémon Company

Furfrou é um Pokémon inspirado na raça poodle, dono de uma fofa camada de pelos brancos.

Rockruff

Imagem via The Pokémon Company

Os cachorros de estimação claramente inspiraram Rockruff, mas não se sabe exatamente qual raça mais parece com essa espécie.

Lycanroc

Imagem via The Pokémon Company

Diferentemente de sua evolução inicial, Lycanroc foi evidentemente inspirado em um lobo, até pelo nome. A depender do momento em que você adquirir essa espécie, sua aparência será ligeiramente diferente e pode parecer mais um lobisomem sobre duas patas.

Nickit

Imagem via The Pokémon Company

Pokémon já teve sua cota de espécies inspiradas em raposas, mas Nickit pode ser uma das mais óbvias. Com direito marcas escuras ao redor dos olhos, esse Pokémon realmente foi feito para parecer uma raposa.

Thievel

Imagem via The Pokémon Company

Mantendo o tema da raposa, Thievel é a evolução de Nickit. Embora seja bem maior que Nickit, Thievel também tem novas características, incluindo marcas ao redor dos olhos que parecem uma máscara, escondendo seu rosto.

Yamper

Imagem via The Pokémon Company

Outro Pokémon do tipo Elétrico inspirado em um cachorro, Yamper foi feito em homenagem à raça corgi. Essa bolinha de pelos tem uma cauda em formato de raio, para mostrar suas habilidades elétricas.

Boltund

Imagem via The Pokémon Company

Com mudanças consideráveis de design, a evolução de Yamper, Boltund, é bem maior e tem uma aparência mais lustrosa. Essa evolução tem pelo preto e dourado, com patas dianteiras brancas.

Zacian

Imagem via The Pokémon Company

A espécie principal de Pokémon Sword, Zacian é o segundo Pokémon lendário da franquia a ser inspirado em um cachorro. Esse guerreiro usa uma armadura e costuma ser visto com uma espada na boca.

Zamazenta

Imagem via The Pokémon Company

A capa de Pokémon Shield é Zamazenta, outro Pokémon lendário inspirado em um cachorro, desta vez carregando um escudo. Como sugere o nome do jogo, alguns dos atributos físicos de Zamazenta foram inspirados em escudos, incluindo o visual que lembra uma armadura.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 14 de maio.