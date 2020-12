Todos os aumentos de frequência, encontros e reides do evento de Festas 2020 de Pokémon Go

Pronto para comemorar as festas de fim de ano com um novo evento de Pokémon Go? Bom, a Niantic espalhou alegria com Pokémon em versões festivas, vários bônus e a chegada de Vanillite ao jogo.

O principal apelo do evento será capturar as novas variantes fantasiadas de Pikachu, Delibird e Cubchoo. Vanillite também estreia em Pokémon Go e ficará disponível na natureza, nos ovos de cinco quilômetros e na Pesquisa de Campo do evento.

Se você pretende jogar um pouco de Pokémon Go entre o salpicão e a piadinha do pavê, confira tudo que precisa saber sobre o evento Festas 2020, incluindo aumentos de frequência, encontros, bônus e reides de evento.

Aumentos de frequência

Pikachu Festas 2020 (pode ser brilhante)

Marril (pode ser brilhante)

Delibird Festas (pode ser brilhante)

Stantler Festas (pode ser brilhante)

Snorunt (pode ser brilhante)

Spheal

Piplup (pode ser brilhante)

Snover (pode ser brilhante)

Vanillite

Cubchoo Festas (pode ser brilhante)

Ovos do evento (5km)

Seel (pode ser brilhante)

Smoochum (pode ser brilhante)

Swinub (pode ser brilhante)

Snorunt (pode ser brilhante)

Vanillite

Reides específicas do evento

Uma estrela Sandshrew de Alola (pode ser brilhante) Sneasel (pode ser brilhante) Swinub (pode ser brilhante) Vanillite Cubchoo Festas (pode ser brilhante)

Três estrelas Dewgong Jynx (pode ser brilhante) Walrein Cryogonal



Bônus do evento

22 a 23 de dezembro: EXP de Reide em dobro

24 a 25 de dezembro: Doce de captura em dobro

26 a 27 de dezembro: Duração do Pedaço de Estrela em dobro

28 a 29 de dezembro: Duração do Ovo da Sorte em dobro

30 a 31 de dezembro: Poeira Estelar de captura em dobro

Ao longo do evento, você poderá ter 45 Presentes por vez no inventário, em vez do mesmo número de sempre.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 22 de dezembro.