Todo Pokémon vazado de Sword & Shield até agora

Só faltam duas semanas para o lançamento de Pokémon Sword & Shield, e várias coisas começaram a vazar, incluindo um monte de Pokémon que estão aparecendo pela primeira vez.

Foram novas revelações, formas de Galar e até alguns Pokémon Gigantimax nesses vazamentos, e o número continua subindo à medida que as pessoas que estavam segurando informações revelam o que sabem.

Nenhum dos vazamentos foi confirmado pela Nintendo ou pela Game Freak, mas a qualidade do design e as diversas formas em que eles estão sendo mostrados, além do timing próximo à data de lançamento, dão a entender que as informações seriam verdadeiras. Então, se não quiser spoilers, é melhor não continuar lendo, porque haverá várias imagens e descrições.

Também vale lembrar que todas as informações vêm do Centro Pokemon LEAKS e de grandes vazamentos em fóruns da internet.

Evoluções dos Iniciais

As evoluções de Grookey foram as primeiras a vazarm começando com sua segunda forma, Thwackey, e depois a evolução final, que sabemos ser chamada Rillaboom..





Depois foi Sobble, e o lagartinho triste e confuso evoluiu para Drizzile antes de se tornar um espião convencido chamado Intelleon.





Por último, a forma final de Scorbunny vazou nas imagens de um guia de estratégia do jogo. Depois, os modelos 3D vazaram, revelando Raboot e Cinderace.





Novos vazamentos

Nickit e Thievul





Cufant e Copperjah





Toxel e Toxtricity (Formas)







Sizzlipede e Centiskorch





Silicobra e Sandacobra





Hattena, Hattrem e Hatterene







Pinchrchin

Clobbopus e Grapploct





Dubwool

Morgrem e Grimmsnarl





Evolução de Yamper

Carkoal e Coalossal





Rookidee and Corvisquire





Arrakouda e Barraskewda





Blipbug, Dottler e Orbeetle







Skwovet e Greedunt





Snom e Frosmoth





Milcery

Chewtle

Stonjourner

Dracozolt, Arctozolt, Dracovish e Arctovish









Dreepy, Drakloak, Dragapult







Sinistea

Indeedee

Applin, Flapple e Appletun







Eiscue e Evolução Desconhecida





Formas de Galar e Novas Evoluções

Meowth de Galar e Purrserker





Farfetch’d de Galar

Rapidash de Galar

Stunfisk de Galar

Corsola e Cursola de Galar





Mr. Mime de Galar e Mr. Rime





Darumaka de Galar e Darmanitan





Yanmask de Galar e Runerigus





Novos Pokémon Gigantimax

Kingler, Machamp, Garbodor e Lapras Gigantimax









Centiskorch Gigantimax

Coalossal Gigantimax

Hatterene Gigantimax

Outros Pokémon Gigantimax





Pokémon Lendários

Zacian Normal

Zamazenta Normal

Eternatus





