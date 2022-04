Todas as tarefas e recompensas de pesquisa temporária do Dia de Batalha Beginner’s Paradise no Pokémon Go

A Niantic está tentando promover a Liga de Batalha no Pokémon Go para novos jogadores com competições para iniciantes. Para combinar com esse movimento, um pequeno evento Beginner’s Paradise do Dia de Batalha recompensará qualquer um que entrar na luta no final deste mês.

Assim como nos eventos normais do Dia de Batalha, os jogadores podem participar de mais batalhas do que o normal em 27 de abril, com o limite definido aumentado de cinco para 20. Isso significa que os jogadores podem desafiar outros na Grande Liga ou na Copinha e batalhar um total de 100 vezes.

Para a parte especial do evento, quem simplesmente completar um conjunto em qualquer classificação da Liga de Batalha receberá um item de avatar de capuz do Gladion. Também haverá pesquisa temporária disponível para ser concluída, o que recompensará os jogadores com muitos bônus de PE.

Se você planeja batalhar na Liga de Batalha Go durante o Beginner’s Paradise, aqui estão todas as tarefas que você precisará concluir para obter todas as recompensas de pesquisa.

Pesquisa temporária do Beginner’s Paradise

Dia de Batalha Go

Lute contra outro Treinador na Grande Liga 7.500 PE

Batalhe na Liga de Batalha Go 10 vezes 7.500 PE

Use 10 Ataques Carregados superefetivos 7.500 PE

Fortaleça seu Pokémon 10 vezes 7.500 PE



Recompensas totais: 25.000 PE

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 16 de abril.