Todas as tarefas e recompensas de pesquisa de campo exclusivas do evento da Semana da Sustentabilidade no Pokémon Go

A Semana da Sustentabilidade é a maneira da Niantic de celebrar o Dia da Terra e promover estilos de vida sustentáveis ​​no Pokémon Go, ao mesmo tempo em que oferece aos jogadores novos conteúdos para aproveitar.

A Semana da Sustentabilidade deste ano acontecerá de 20 a 25 de abril e incluirá a estreia de Oranguru, o Pokémon Sábio, no Pokémon Go. Cherubi Brilhante também estará disponível pela primeira vez para os jogadores que tiverem a sorte de encontrar um.

Assim como na maioria dos eventos mais longos, os jogadores terão uma nova pesquisa exclusiva do evento e um desafio de coleção para completar. E, para amarrar as coisas no Dia da Terra, para cada jogador que percorrer 5 km ou mais durante o evento do Dia Comunitário do Stuffful em 23 de abril, a Niantic plantará uma árvore, até 100.000 árvores.

Para a pesquisa, os jogadores terão a tarefa de capturar Pokémon que lidam com a natureza ou os efeitos que os humanos têm sobre ela. Então, se você planeja tentar limpar as coisas, aqui estão todas as tarefas de pesquisa e recompensas para a Semana da Sustentabilidade.

Pesquisa de campo exclusiva do evento

Pegue três Grimer Encontro com Trubbish

Pegue três Trubbish Uma Fruta Caxí Prateada

Pegue cinco Pokémon do tipo Planta Encontro com Turtwig Encontro com Snivy Encontro com Chespin

Fortaleça Pokémon cinco vezes 50 Megaenergia de Abomasnow 50 Megaenergia de Venusaur

Caminhe 1km Encontro com Cherubi

Caminhe 3km Encontro com Phantump



Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 20 de abril.