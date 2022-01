Todas as tarefas e recompensas das Pesquisas de Campo e Temporária do Evento Montanhas do Poder em Pokémon Go

A história da Temporada do Legado continua a se desenrolar com o mais novo evento de Pokémon Go, Montanhas do Poder.

Este evento coloca o foco em Pokémon do tipo Pedra e Aço enquanto os jogadores trabalham com o líder da Equipe Instinto, Spark, para destravar o segundo mecanismo da porta misteriosa descoberta no início da temporada.

Durante o evento Montanhas do Poder, que acontecerá de 7 a 13 de janeiro, os jogadores poderão encontrar Mega Aerodactyl em Megarreides pela primeira vez. Slugma Brilhante também fará sua primeira aparição no Pokémon Go para jogadores com sorte o suficiente para encontrar um.

Há até mesmo a nova Pesquisa Temporária, que se concentra em capturar Pokémon, chocar ovos e ganhar Doces de Companheiro. Os jogadores também podem ganhar corações com seus Pokémon companheiros mais rápido, graças aos requisitos de distância a pé reduzidos pela metade durante o evento.

Se você planeja atravessar o terreno rochoso e mergulhar mais fundo nos mistérios da Temporada do Legado, aqui estão todas as tarefas e recompensas das Pesquisas de Campo e Temporária que você precisará cumprir para concluir o evento.

Pesquisas Temporária Montanhas de Poder

Montanhas de Poder, página um

Pegue cinco Pokémon Encontro com Slugma

Ganhe dois doces caminhando com seu amigo Encontro com Ferroseed

Chocar um ovo Encontro com Geodude de Alola



Recompensas totais: encontro absoluto, 1.000 Stardust e 10 grandes bolas

Montanhas de Poder, página dois

Pegue seis espécies diferentes de Pokémon Encontro com Chimecho

Ganhe dois doces caminhando com seu companheiro Encontro Onix

Chocar dois ovos Encontro com Beldum



Recompensas totais: encontro com Mawile, 2.000 Poeira Estelar e 10 Ultra Bolas

Pesquisa de campo exclusiva do evento

Ganhe dois doces caminhando com seu companheiro Encontro com Mawile

Chocar um ovo Encontro com Geodude de Alola

Caminhe um quilometro Encontro com Slugma



Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 07 de janeiro.