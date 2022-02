Todas as tarefas e recompensas da Pesquisa Magistral do Pokémon Go Tour: Johto 

Cada evento do Pokémon Go Tour dá à Niantic a oportunidade de celebrar os jogos Pokémon anteriores e as jornadas que eles representam, ao mesmo tempo em que oferece aos jogadores uma experiência totalmente única.

Como parte dessa experiência, completar a Pesquisa Especial exclusiva do evento Go Tour desbloqueia a nova Pesquisa Magistral, o que também vale para Pokémon Go Tour: Johto.

Qualquer um que possa completar a Pesquisa Especial Go Tour: Johto desbloqueará a Pesquisa Magistral Go Tour: Johto, simplesmente intitulada Apex. Isso dará aos jogadores a chance de encontrar as novas e mais poderosas variantes de Shadow Ho-Oh e Shadow Lugia, Apex Shadow Ho-Oh e Apex Shadow Lugia.

Por esse motivo, a Niantic não estabelece um limite de tempo para a Pesquisa Magistral, dando aos jogadores o tempo necessário para terminá-la e reivindicar as recompensas que estão escondidas nela.

Portanto, se você já conquistou a versão de Pokémon Go da região de Johto e realmente deseja testar sua coragem contra o primeiro Pokémon Apex Shadow, aqui estão todas as tarefas e recompensas que você pode esperar ver, com mais detalhes adicionados à medida que estiverem disponíveis.

Pesquisa Magistral de Pokémon Go Tour: Johto

Apex página um

Ganhe 100.000 PE 10 Hiper Poções

Complete 100 tarefas de pesquisa de campo 1.000 PE

Pegue 100 espécies diferentes de Pokémon Encontro com Apex Ho-Oh



Recompensas totais: 1.000 PE, 20 Doces de Ho-Oh e 1.000 Poeira Estelar

Apex página dois

Ganhe um coração com seu amigo por 30 dias seguidos Um Poffin

Envie 50 presentes para amigos Módulos Atrair

Abra 10 presentes Um Ovo da Sorte



Recompensas totais: 2.000 PE, três Doces Raros e 2.000 Poeira Estelar

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 25 de fevereiro.