Todas as tarefas e recompensas da pesquisa exclusivas do evento de Páscoa: uma surpresa de Páscoa fabul-ova do Pokémon Go

Como parte do evento de Páscoa, a Niantic também está hospedando o oitavo Dia de pesquisa limitada do Pokémon Go, com foco específico em Exeggcute.

Esses dias de pesquisa limitados duram apenas um dia e dão aos jogadores um bônus duplo de PE de captura, junto com alguns Pokémon específicos que aparecerão com mais frequência na natureza.

Como este evento uma surpresa de Páscoa fabul-ova, está ocorrendo durante a Temporada de Alola, Exeggcute foi selecionado porque pode evoluir para Exeggutor de Alola nas circunstâncias certas. Assim, os jogadores que evoluirem seu Exeggcute em 16 de abril receberão um Exeggutor de Alola que conhece o movimento especial Meteoro do Dragão. Isso só pode ser feito durante o evento.

Ao contrário dos Dias de Pesquisa Limitada anteriores, uma surpresa de Páscoa fabul-ova executará sua pesquisa como tarefas de pesquisa individuais. Isso provavelmente se deve à Pesquisa Especial da Páscoa já estar disponível enquanto o evento principal estiver em andamento.

Após a conclusão, cada tarefa, todas simples de terminar, recompensará os jogadores com um encontro com Exeggcute. Portanto, se você deseja obter seu Exeggutor de Alola especial, aqui estão todas as tarefas que você precisa concluir.

Uma surpresa de Páscoa fabul-ova

Batalhe em um ginásio Encontro com Exeggcute

Batalhe em uma Reide Encontro com Exeggcute

Pegue cinco Pokémon com bônus climático Encontro com Exeggcute

Pegue três Pokémon do tipo Planta Encontro com Exeggcute

Pegue três Pokémon com bônus climático Encontro com Exeggcute

Evolua dois Pokémon do tipo Planta Encontro com Exeggcute

Faça cinco arremessos de bola curva Encontro com Exeggcute

Faça cinco bons arremessos Encontro com Exeggcute

Faça três ótimos arremessos Encontro com Exeggcute

Faça três bons arremessos seguidos Encontro com Exeggcute

Faça dois ótimos arremessos seguidos Encontro com Exeggcute

Envie dois presentes e adicione um adesivo a cada um Encontro com Exeggcute

Gire duas Poké Paradas Encontro com Exeggcute

Tire uma foto de um Pokémon selvagem do tipo Planta Encontro com Exeggcute



Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 15 de abril.